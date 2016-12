Les PDG du high-tech américain rencontreront Donald Trump

Un rendez-vous très attendu

Elon Musk sera finalement de la partie

Larry Page de Google, Satya Nadella de Microsoft, Tim Cook d'Apple, Sheryl Sandberg de Facebok, ainsi que les PDG de Cisco, IBM, Intel et Oracle sont tous attendus à la Trump Tower. Loin du bluff de la campagne électorale, cette première rencontre devrait permettre d'en savoir plus sur les positions réelles de Donald Trump vis-à-vis du secteur technologique.Jusqu'ici, Donald Trump a exprimé sa détermination à ramener la production d'Apple aux États-Unis et à changer la législation pour que le FBI puisse obtenir le déverrouillage de smartphones . Le candidat Trump a également souhaité que soit limité le programme de visas H-1B, qui permet le séjour temporaire d'étrangers ayant une qualification dans les domaines stratégiques, notamment des ingénieurs.Quasi seul à ne pas avoir immédiatement confirmé sa présence, Elon Musk se joindra finalement aux autres dirigeants autour de Donald Trump. L'hésitation initiale du président de Tesla et de SpaceX aurait été due à la présence annoncée de Peter Thiel, un soutien de Donald Trump. Il était aussi le cofondateur, avec Elon Musk, de PayPal, et reste aujourd'hui un investisseur majeur dans SpaceX. En même temps, Elon Musk a tout intérêt à dialoguer avec la prochaine administration américaine, car le premier client de SpaceX n'est autre que la NASA : l'ensemble de ses contrats passés avec la start-up d'Elon Musk depuis huit ans valent 6,5 milliards de dollars, et d'autres contrats avec l'armée de l'air sont prévus.L'autre dirigeant à ne pas avoir annoncé sa venue est Jeff Bezos, le PDG d'Amazon. Il a été très critique vis-à-vis de Donald Trump pendant sa campagne électorale, et les relations de Trump avec le journal, dont Jeff Bezos est actionnaire, n'ont pas été des plus faciles.