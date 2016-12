Emploi dans le Big data : le Forum Data Days ouvre aujourd'hui

Informations pratiques

Data Scientist, véritable mouton à 5 pattes ? La question reste entière pour les entreprises qui recherchent des talents dans le domaine du Big data. Le secteur est en pleine croissance puisque selon une étude conduite par IDC en 2015, environ 80 % des données des entreprises ne sont pas encore structurées.Pire, selon le même cabinet, seulement 6% d'entre elles sont exploitées. Un chiffre qui doit être recoupé avec la dernière étude menée par le cabinet EY sur le Big Data. Le document montre que 17 % des entreprises françaises sont à présent matures dans l'exploitation de leurs données clients.Dans cette logique, des opportunités d'emploi existent. Le Forum Data Days promet donc de faire se rencontrer entreprises et personnes qui désirent trouver un emploi dans ce domaine.Le salon se déroule à Paris au 8 Valois entre 16h et 21h30. Parmi les entreprises présentes, on retrouve CGI, ATOS, CapGemini, Metro, Micropole, Meritis, Orange, Société Générale, Keyrus, Advanced Schema, Ysance, Sentelis, Deloitte, La Marine Nationale, Outscale, SNCF, Artefak, Sagemcom, Microsoft, Convereo, Klanik...En outre, un village dédié aux start-up sera présent sur place ainsi qu'un forum destiné aux entreprises puis des ateliers pendant lesquels les professionnels présenteront leurs métiers.