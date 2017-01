Silicon Valley, ces Français qui ont réussi

Diaporama : La Silicon Valley est une terre qui a vu naitre les plus grandes entreprises américaines dans le secteur de la High Tech. Elle attire à présent de plus en plus d'entrepreneurs de l'Hexagone, venus profiter de la synergie et de la douceur de la Côte Ouest américaine. Ce diaporama vous présente quelques-unes des plus belles réussites françaises du moment.

Bertrand Diard, la réussite par l'open source

C'est en fondant la société Talend en 2006 que le Français et son associé Fabrice Bonan ont réussi à conquérir en seulement 10 ans le marché américain. Cette entreprise spécialisée dans le Big Data s'est basée sur des outils en open source pour se faire connaître tout en proposant une solution payante. Désormais, l'entreprise revendique une croissance annuelle de 108% et compte parmi ses clients de belles références comme Google, Yahoo!, Ebay ou encore Walmart.

Valérie Orsoni, la coach des stars

Cette mère de famille a décidé de quitter le monde de la finance pour développer sa première entreprise de coaching, MyPrivateCoach.com. En 2008, elle métamorphose ce site de mise en relation avec des coachs sportifs, et crée LeBootCamp.com, un site centrée sur la diététique, le bien-être et la perte de poids.



C'est un véritable succès pour la Française qui prête même son image à My Body Coach, une série de jeux de fitness sur console. Aujourd'hui le site compte 1,2 millions de membres. Quant à Valérie, elle a déjà publié 17 livres dans 10 pays différents.

Solomon Hykes, le plus français des entrepreneurs américains

Bien que né à New York, cet ingénieur a fait toute sa scolarité en France et est sorti diplômé de l'Epitech en 2006. En 2008, il fonde sa première société (dotCloud), une plate-forme de développement en ligne. Trois ans plus tard, la société s'installe dans la Silicon Valley et réussit une levée de fonds de 10 millions de dollars. Le magazine américain Forbes fait alors de Solomon Hykes l'un des « 30 under 30 » à suivre dans la rubrique consacrée aux nouvelles technologies.



En 2014, dotCloud change de visage et devient Docker. La société réalise une levée de fonds de 40 millions de dollars. Elle est alors valorisée à près de 400 millions de dollars.

Pierre Omidyar, le plus américain des entrepreneurs français

Né à Paris d'une famille iranienne, Pierre Omidyar déménage aux États-Unis à l'âge de 6 ans. Après une scolarité classique aux États-Unis, il rejoint Claris, une filiale d'Apple en 1988. Trois ans plus tard, il fonde Ink Development, une start-up spécialisée dans le commerce électronique. En 1995, il fonde le site d'enchères en ligne, Ebay. Vingt ans après, il fait partie des hommes plus riches de la planète avec une fortune personnelle estimée à 8 milliards de dollars environ.

Julien Barbier, le saint patron des ingénieurs français de la Silicon Valley

Employé chez Docker, Julien Barbier et son compatriote Sylvain Kalache se rendent compte en 2012 que, contrairement aux élèves d'école de commerce, il n'existe aucun réseau liant les ingénieurs français. Ils fondent alors While 42, un réseau d'entraide, qui rassemble les ingénieurs français disséminés à travers la Californie. En 2014, le service comptait 300 membres en Californie mais s'était déployé dans plus de 30 villes et quatre continents.



Fort de ce succès il lance en 2015 un site en collaboration avec l'école de Xavier Niel, 42. Son site Techmeabroad.com rassemble des offres d'emplois destiné aux développeurs qui désirent travailler à l'étranger. Il continue sur cette voie en fondant avec ses partenaires (la Holberton School à San Francisco), une école ayant pour objectif de former en deux ans des ingénieurs et développeurs full-stack, afin de venir combler le manque d'ingénieurs dans la Silicon Valley.

Pascal Rigo, le boulanger des Californiens

Sa success story a fait le tour des médias. Dans les années 1980, ce boulanger de formation se rend compte lors d'un simple voyage que le pain américain laisse à désirer. Il fonde en 1990 sa première boulangerie à Los Angeles, Bread Only, un commerce à l'attention des professionnels. Très vite, l'entreprise est un succès et compte comme client la plupart des hôtels et restaurants de la ville.



En 1998, Pascal Rigo quitte Los Angeles pour San Francisco et fonde "la Boulange". Le commerce devient une chaîne à succès et cumule 1 millier d'employés pour 65 millions de dollars de chiffre d'affaires.



"La Boulange" tape dans l'œil de Starbucks, qui rachète la société de Pascal Rigo en 2012 pour 100 millions de dollars. Depuis cette acquisition, les 45 millions de clients par semaine de Starbucks dégustent les recettes de Pascal Rigo.

Angélique Zettor, la Française qui popularise Android

Cette jeune femme fonde en 2011 avec Arnaud Dupuis Genymobile, une entreprise conçue pour aider les professionnels à personnaliser Android au sein de leur entreprise.



Lors de sa fondation en 2011, le capital est de 3 000 euros. Depuis 2014, la société s'est installée en Californie et a réussi à lever 7 millions d'euros l'année suivante pour conquérir le marché américain.

Michel Benoliel, le haut-parleur des révolutionnaires

Après des expériences malheureuses dans le domaine des applications mobiles gratuites versées dans les appels téléphoniques , Michel Benoliel se lance un nouveau défi. En 2010, il s'intsalle à San Francisco avec 2000 dollars en poche. Il crée Open Garden et fonde avec un ingénieur la première version de l'application éponyme. L'outil sert à transformer un téléphone Android en Hotspot Wi-Fi. Très vite, l'application connaît un grand succès.



"Micha" Benoliel se met à imaginer une nouvelle application. Il lance en 2014 FireChat. L'application permet de communiquer en transformant le réseau de partage de connexion en messaging, permettant ainsi d'échanger sans utiliser Internet.



Firechat connaît un engouement chez les manifestants contre les pays censurant Internet, qui l'utilisent lors de leurs protestations pour communiquer entre manifestants et éviter ainsi les forces de l'ordre.

Renaud Laplanche, l'entrepreneur qui valait 9 milliards de dollars

Installé à San Francisco depuis plusieurs années, le Français décide en 2007 de fonder une entreprise de prêt entre particuliers après s'être rendu compte d'un taux d'intérêt de 18% sur son relevé de compte bancaire. Le fonctionnement est simple, mettre en relation des particuliers pour des prêts avec des taux d'intérêts plus bas que ceux que propose le marché.



C'est un succès sans précédent qui permet à Lending Club de connaître une croissance moyenne de 150% à 200% par an. En 2014, une introduction en bourse la valorise à 9 milliards de dollars, ce qui en fait la quatrième entrée boursière la plus importante concernant une société technologique (après Facebook, Google et Twitter).

Edwin Khodabakchian

L'ingénieur français s'installe en Californie à la sortie de ses études. Il crée en 2001 sa première start-up. Baptisée Collaxa, elle sera rapidement rachetée par Oracle. En 2008, il fonde Feedly, un lecteur de flux RSS.



Après la décision par Google de supprimer son Google Reader, Feedly récupère tous les utilisateurs déçus et passe d'un million d'utilisateur en 2013 à 15 millions actuellement, pour s'imposer comme leader incontesté sur le marché.

Paul Duan, le benjamin

Si du haut de ses 22 ans le Français installé en Californie ne possède pas de start-up, son ONG, Bayes Impact fait beaucoup parler d'elle. Son but, utiliser le Big Data « pour faire le bien ». Paul Duan vient de réaliser un gros coup puisqu'il a signé en janvier 2016 un partenariat avec Pôle Emploi pour la création d'une plateforme Web. Cet outil utilisera les données pour mieux aiguiller les demandeurs d'emploi dans leur démarche.

Jean-Baptiste Rudelle, le publicitaire du Web

Après des études à Supelec et à l'Imperial College London, Jean-Baptise Rudelle se dirige très vite vers l'entrepreneuriat après une carrière d'ingénieur et de consultant. En 2005, il fonde la société Criteo à Paris avec Franck Le Ouay et Romain Niccoli.



Cette société d'abord spécialisée dans la recommandation personnalisée pour les sites de commerce électronique, s'oriente vers le ciblage publicitaire. En 2008, Jean-Baptiste Rudelle s'installe à Palo Alto afin de développer le marché américain. Une vraie réussite pour l'entreprise française qui fait des Etats-Unis son plus gros marché et intègre le Nasdaq le 30 octobre 2013. L'entreprise est désormais l'un des leaders du secteur, avec un chiffre d'affaires qui a franchi le seuil du milliard pour la première fois en 2015.

Denis Payre, le pionnier

C'est l'une des success-story les plus rapides de cette liste. Après avoir fondé Business Objects en 1990, un éditeur de logiciels d'informatique décisionnelle libre en 1990, Denis Payre connaît un succès retentissant. Avec un chiffre d'affaires qui double tous les ans, l'entrepreneur français implante sa société en Californie.



En 1994, Business Objects devient la première société française d'édition de logiciel à s'introduire au Nasdaq. Désormais Denis Payre a abandonné les affaires, puisqu'il se consacre à la politique avec son parti "Nous Citoyens".

Philippe Khan, le geek

Son histoire ressemble aux plus belles légendes californiennes. En 1982, Philippe Khan débarque aux États-Unis avec un visa de touriste, et un logiciel développé pour le Micral baptisé Sidekick. Les débuts sont difficiles pour le Français qui commercialise son logiciel grâce aux petites-annonces. Il fonde alors sa société baptisée Borland. Dans les premiers temps, les locaux ne sont qu'un simple local de deux-pièces, au-dessus d'un garage dans la Silicon Valley.



En 1989, Borland est introduite avec succès à la bourse américaine. Suite à un désaccord avec le directoire de Borland, il démissionne. En parallèle, il lance Starfish avec sa femme, une société qui développe une solution d'OTA (Over The Air). Sa société est rachetée en 1998 par Motorola pour 250 millions de dollars.