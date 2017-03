Monter sa start-up : dix outils pour faire le premier pas

Diaporama : Le plus dur c'est de s'y mettre. Pour Guilhem Bertholet, le patron d'Invox, la plus grande cause d'échec des startups, « c'est le fait de ne pas se lancer ». Alors lancez-vous, ne privez pas le monde du génie singulier qui vous habite et prenez la vague. Si malgré tout il subsiste en vous quelque puissant moteur à trouver des excuses, optez pour un peu d'aide et voyez ce que les applications peuvent faire pour vous à ce stade préliminaire...

1. The careers of the Founders : trouver l'inspiration

Fleximize : suivre le bon exemple

Rien ne remplace l'expérience. C'est peut-être ce vieil adage qui a poussé Fleximize à créer une page web dédiée à la carrière de 33 personnalités incontournables de l'entrepreneuriat. La vie de ces self-made men/women est ici racontée en frises chronologiques parsemées de logos colorés : le vert pour les réussites, le rouge pour les défaites, le blanc pour les compagnies qu'ils ont fondées sur leur chemin. Un résumé visuel bien documenté : un petit onglet en haut à droite permet de vérifier par vous-même toutes les informations, via 52 liens.



Walt Disney, Henri Heinz, Daniel Ek et tant d'autres... autant de sources d'inspiration pour porter un projet.

HoursTracker : trouver le temps

On n'accorde jamais de temps aux bonnes idées. HoursTracker est un compagnon de route, qui classe et mesure à la minute près chacune de vos activités. L'application vous donnera une vue globale de la façon dont vous gérez votre agenda au fil des semaines et intégrera même, puisque tout travail mérite salaire, la rentabilité des heures travaillées (ainsi qu'une estimation nette des heures supplémentaires).

IdeasWatch : tester son idée

Ideaswatch se divise en trois sections : partager/chercher/s'associer. Avant de tester votre idée de start-up (partager), flânez quelque temps parmi les innombrables mémos d'autres "wantrepreneurs", et vérifiez que vous êtes bien le seul à avoir eu cette idée de génie (chercher). Si tel n'était pas le cas, peut-être aimerez-vous joindre à vos talents des partenariats constructifs et basés sur des centres d'intérêts communs (s'associer), car l'union, c'est la force.



Comparable au système des « likes », un nombre important de « watchs »permettra peut-être d'attirer l'attention d'investisseurs ou d'associés potentiels.

Ship Your Side Project : s'imprégner de conseils

« Vous êtes intelligent. Vous avez des idées. Mais à chaque fois que vous essayez de mener à bien un projet à côté de votre travail, un événement vous en empêche. »



S'il vous manque la méthode mais aussi la dynamique, nécessaires à la réalisation concrète d'une idée, et si le fait de travailler en groupe vous stimule, Ship Your Side Project sera peut-être une aide intéressante. Cette application est comparable à n'importe quel programme de coaching personnalisé.



Ship Your Side Project est un programme en ligne de six semaines (cinq heures par semaine), réunissant trente professionnels désireux de faire aboutir leur projet, et de nombreux intervenants.



ProductBoard : comprendre le marché

ProductBoard est un outil d'encadrement de produit qui permet d'avoir une vue directe sur la demande. Il fournira du contexte : quel type de produit plait à quel utilisateur, les services qui répondent le mieux à un problème donné, etc. Cette application est un outil d'expertise professionnelle censée aider à mieux comprendre le consommateur.

Business Cards : travailler son réseau

Business Cards se place entre Slack et Birdly. Pour l'utiliser, un compte Slack est nécessaire pour charger le logiciel et le bot. Ensuite, prenez une photo de n'importe quelle carte de visite. Bill, l'agent "intelligent" effectuera une recherche afin de collecter des données sur le profil demandé. En résultera un visuel des informations récupérées dans un tableau récapitulatif, accessible en ligne par tous les membres de l'équipe.

Alto : Centraliser sa correspondance

Sur le point de monter votre équipe, vous êtes en communication avec de nombreuses personnes qu'il faut relancer quotidiennement, et... vous avez quatre comptes mail. Le numéro d'e-équilibriste convenait peut-être à l'étudiant que vous fûtes, mais sûrement plus à l'entrepreneur en devenir que vous êtes.



Alto centralise les boites mails en une seule, en plus de classer judicieusement la babillarde journalière : selon les images associées au courrier pour un visuel efficace ou plutôt via un groupement de toutes les pièces jointes.



BizCanvas : Trouver son business model

Tous les tutoriels pour monter sa start-up le diront : aucun investisseur ne sera intéressé sans un modèle économique bien ficelé, et présentable. Pour redonner de la vie aux longs tableaux Excel et autres PowerPoint sans originalité, BizCanvas aura peut-être de quoi attirer.



Avec son flot de couleurs, l'application se veut visuelle mais aussi performante en termes de calculs. BizCanvas met ainsi à disposition une large palette d'outils visant à faire de votre monétisation un édifice stable et sans mauvaises surprises.



TenRocket : guider l'étincelle technologique vers la poudre conceptuelle

« Votre rêve, devenu réalité », ou presque. Une bonne idée ne décollera probablement pas sans le partenaire technologique idéal. TenRocket se propose de mettre en relation une société avec les programmeurs les plus adaptés à un projet. En l'un d'eux, il produira sa flamme. Viendra ensuite la phase de lancement, « en dix jours ».