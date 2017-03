Les entreprises qui paient au-dessus de la moyenne

Diaporama : Les entreprises high-tech les plus en vue sont réputées pour leur bon niveau de salaire. Parmi elles, certaines rémunèrent plus encore. Voici une comparaison de sociétés plus généreuses que leur secteur d'activité.

Image: 1 /8 Publiée par La rédaction



Intel

+ 10%

118 000 $



Il arrive souvent que nous rapportions le niveau de salaire pratiqué dans les entreprises high-tech, ce qui a au moins deux intérêts : porter à la connaissance des potentiels candidats l'ordre de grandeur des rémunérations (qu'il faudra bien sûr affiner selon le poste et l'expérience), et fournir un indicateur qui révèle la bonne santé des entreprises de ce secteur. Cette fois, nous nous intéressons à certaines sociétés comparées à leur secteur.



Dans une étude à part entière, portant sur les États-Unis, Business Insider a relevé que certaines entreprises « surpayent » leurs salariés, en tout cas au regard de leur secteur d'activité. Par exemple eBay propose un salaire médian 11 % supérieur à ce qui se fait ailleurs dans son secteur. Encore une fois, il s'agit plus d'un repère que d'un chiffre à prendre pour argent comptant. Il permet toutefois de situer globalement le salaire de la société.



Voici une liste (non-exhaustive) de sociétés américaines qui payent plus que la moyenne.

Le salaire correspond au niveau médian aux États-Unis.

Le pourcentage se rapporte à la différence pratiquée entre l'entreprise et le reste de son secteur.





NetApp

+ 10%

129 000 $



eBay

+ 11%

125 000 $



Expedia

+ 13%

115 000 $



Google

+ 18%

140 000 $



Salesforce

+ 19%

136 000 $



Microsoft

+ 20%

129 000 $



