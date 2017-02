Les 7 règles d'or pour réussir le selfie de son CV

7/ Ne faites pas un « cliché » de selfie !

Avec le selfie est venu une vague de modes, la plus connue est sans doute la « duckface » (vous irez voir sur Google si vous ne voyez pas). Il y a aussi la « sparrowface » (yeux grands ouverts, bouche pincée), et d'autres : elles n'ont rien à faire sur un CV, même un CV cool ! Prenez une grande respiration, et montrez-vous naturel et relaxé.À l'époque du CV papier, la coutume voulait que l'on y colle une photo de photomaton, tantôt en haut à droite, tantôt en haut à gauche. Ce genre de cliché avait souvent le don de rendre votre mine blafarde, au point presque d'obérer vos chances d'être embauché. Quoique cette esthétique ne détonnait finalement pas trop avec le corps du texte, rédigé en police Times New Roman, sous Word 97. À l'ère de LinkedIn, les canons de beauté ont un peu changé.Si vous avez retenté le photomaton sur Internet, un goût amer vous a probablement aussitôt envahi. La seule photo de vous où vous étiez en costume (pour avoir l'air sérieux) prise à un mariage ? Sans doute une mauvaise idée aussi. Vous pouvez bien sûr opter pour une photo « privée » de vous, si elle est cohérente avec votre secteur ou bien être tentés par un cliché professionnel, ou même « corporate ». En dernier recours, il y a aussi le selfie.LinkedIn, aux premières loges pour voir les CV du monde entier, a constaté qu'un certain nombre de ses 400 millions de membres inscrits recouraient au selfie pour se présenter. Histoire que chacun puisse avoir la gueule de l'emploi, le réseau social professionnel a décidé de fournir un guide pour un. Selon la plateforme,. Convaincu ?