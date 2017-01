Les 10 meilleures extensions pour la messagerie de Gmail

Diaporama : Le service Gmail propose déjà énormément de fonctionnalités, certaines d'entre elles pouvant être activées au travers du Gmail Labs. Toutefois, quelques besoins particuliers requièrent des outils spécifiques. Il s'agit le plus souvent d'options qui ne répondront qu'à une niche d'utilisateurs.



Il existe alors pléthore d'extensions permettant de booster Gmail. Celles-ci viennent se greffer sur le navigateur. Seul hic : tous ne sont pas pris en charge. Le plus souvent, celles-ci sont disponibles pour Chrome et Firefox. Ces outils permettront de sécuriser un message de bout en bout, programmer son envoi dans quelques jours ou encore transformer cet email en tâche. Voici donc une sélection non exhaustive.





