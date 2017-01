Les 10 applications pour trouver un emploi

Diaporama : Avec un marché du travail de plus en plus restreint et une recherche devenue plus compliquée, les sites d'offres d'emploi ont su se rendre singulier et surtout accessible, en développant des applications pour simplifier et changer la candidature.

Image: 1 /10 Publiée par Paul Le Meur



Trouver du travail à côté de chez-soi: JOBaProximite.com

L'intérêt de l'application est simple, utiliser la géolocalisation de votre smartphone pour proposer des offres à proximité de l'endroit où vous vous trouvez.



Tout a été pensé pour que l'inscription et l'édition du profil soit simple et réalisable depuis un terminal mobile. Plus besoin de CV ou de lettre de motivation, le candidat crée son profil et se définit grâce à des mots clés qui lui correspondent. En entrant ses expériences professionnelles, l'application met au point une "Timeline" présentant de manière simple et ludique votre parcours.



Les recruteurs ont aussi un profil les présentant ainsi que leurs entreprises, afin de mieux comprendre les besoins de cette dernière et se préparer à un futur entretien.



Postuler et obtenir une réponse rapidement: Corner Job

L'un des aspects les plus frustrants de la recherche d'emploi réside dans l'absence de retour de la part des entreprises suite à l'envoi d'une candidature.



Corner Job a choisi de miser sur la rapidité et la simplicité. L'application se vante de permettre à ses utilisateurs de remplir leur profil en une minute et d'avoir une réponse aux candidatures sous 24h.



En effet au bout de 24h, la candidature disparaît et l'entreprise n'y a plus accès, de quoi éviter de créer une attente inutile.

Si en revanche l'entreprise accepte votre candidature, un chat depuis votre application démarre avec le recruteur, qui peut ainsi mieux vous comprendre et décider de vous proposer un entretien.



L'application qui apprend à vous connaître: JobAroundMe

Si l'application semble dans un premier temps destiner à la géolocalisation, c'est pour sa façon de vous proposer des postes qu'elle diffère des autres.



A la manière du site de rencontre Tinder, il vous suffit lorsque vous lisez une offre d'emploi de glisser votre doigt vers la droite si l'offre vous intéresse et l'inverse si elle ne vous correspond pas.



Ainsi, l'application apprend à trier les offres qui ont le plus de chance de vous intéresser, ce qui vous permet de rechercher du travail de façon efficace.



Profiter de la puissance de son réseau: LinkedIn Job Search

Aujourd'hui les réseaux sociaux destinés au travail sont devenu incontournables et un profil LinkedIn ou Viadeo permet de se créer un réseau professionnel utile à la recherche d'emploi.



Avec l'application dédié à la recherche d'emploi de LinkedIn, vous pouvez-plus facilement utiliser la puissance de votre réseau professionnel pour appuyer une candidature.



En effet, en cliquant sur le profil de la personne en charge de l'annonce ou même de l'entreprise, vous pourrez ainsi voir si des membres de votre réseau y sont connectés et ainsi peuvent appuyer votre candidature. Un atout de poids qui s'avère souvent déterminant dans l'obtention ou non d'un entretien.



Postuler simplement et rapidement: Kudoz Jobs

Ce n'est plus vous qui recherchez avec cette application, c'est elle qui vous propose du travail. En chargeant votre profil LinkedIn, l'algorithme de recherche de l'application vous propose les offres d'emploi les plus adaptées.



Là encore, l'application reprend le modèle des applications de rencontre en permettant de glisser son doigt d'un côté pour postuler et de l'autre pour supprimer une offre qui ne vous intéresse pas.



Ainsi, vous n'avez aucune information à renseigner ni à envoyer pour postuler à une offre. Finies les longues heures à actualiser un CV et à s'attarder sur la formulation d'un lettre de motivation, l'expérience parle pour vous.



L'application pour trouver rapidement un job d'été: Jobs Etudiants

Chercher un job d'été ou un emploi en complément de sa formation peut s'avérer difficile sur des applications généralistes. C'est pourquoi le site l'Etudiant a développé sa propre application pour trouver un emploi, avec une sous-rubrique pour les postes saisonniers.



Le service est plutôt ergonomique et présente des conseils destinés à apprendre la manière de rédiger un CV, une lettre de motivation ou encore de réussir un entretien d'embauche. Avec son catalogue d'offres uniquement destinées aux étudiants, elle permet un gain de temps.



Trouver un emploi à la sortie de l'école: JobTeaser

Pas facile de trouver un emploi à la sortie de l'école, d'autant que la plupart des offres disponibles sur le marché demandent souvent plusieurs années d'expérience.



JobTeaser apporte une solution en proposant une application faite pour ses jeunes fraîchement diplômés. Si votre école fait partie du Carrer Center de JobTeaser, il suffit de renseigner son école ainsi que ses identifiants d'intranet, pour permettre à l'application de vous fournir les offres directement communiquées par les entreprises pour votre établissement, ou de rassembler les jobs datings et autres salons de recrutement les plus à même de vous intéresser.



Dans le cas où votre école ne fait pas partie du réseau JobTeaser, vous bénéficiez tout de même du catalogue d'offres destinées aux jeunes diplômés. Un moyen de s'assurer que votre profil intéressera l'entreprise dans laquelle vous postulerez et de simplifier la recherche d'un premier emploi.



L'application pour les cadres : Cadremploi

Pas facile quand on est cadre d'accepter des offres en dessous du statut que l'on avait mis plusieurs années à acquérir. Avec son catalogue d'offres spécialement destinées aux cadres, cadremploi représente un bon outil pour les cadres et dirigeants.



Par sa spécialisation, l'application permet de mieux chercher un travail. Cela représente un gain de temps par rapport à une application généraliste, où les offres de cadres peuvent se faire rares.



Le plus large catalogue d'emploi : Indeed

Avec ses 16 millions d'offres réparties dans le monde entier, l'application du site garantit de bénéficier du plus large catalogue d'emplois existant sur une application. De quoi s'assurer de trouver l'offre d'emploi faite pour vous et ce, dans 50 pays si vous avez envie d'ailleurs.



Autre fonctionnalité intéressante, les entreprises sont notées et les collaborateurs peuvent donner leur avis. De quoi s'assurer que les entreprises vous correspondent.



