Le campus démesuré de Facebook en 15 photos

Le campus Facebook MPK 20 de Menlo Park en Californie a la particularité d'avoir fait de son toit un parc végétalisé de 4 hectares.

Si la vue depuis le toit est imprenable, au sol, les habitants de Menlo Park étaient peu favorables à l'extension des locaux Facebook, car il générerait plus de trafic routier.

Trois ans après la présentation de la maquette, le quartier général est sorti de terre, pour ouvrir ses portes en 2015.

Le campus Facebook a été dessiné par l'architecte canadien (quasi-nonagénaire !) Frank Gehry, connu pour avoir dessiné le musée Guggenheim de Bilbao.

En haut à droite, le campus principal de Facebook - occupé auparavant par Sun Microsystems - et plus bas, le chantier du dernier campus, MPK 20. Les deux sites sont reliés par un tunnel.

Sur un campus de cette taille, le meilleur moyen de locomotion est bien évidemment le vélo.

Facebook revendique le plus grand open space du monde, avec 2 800 salariés. L'idée est de pouvoir limiter au maximum les frictions, et faciliter les échanges.

Écrivez quelque-chose, invite la société sur ce mur. Un défouloir ? Une boîte à idée ? Un lieu d'expression ?

L'aspect en cours de travaux de l'espace de travail n'est pas le fruit du hasard. Le but recherché par Facebook est de rappeler sans cesse que rien n'est fini, et que la société est toujours en cours de construction...

En contrepartie des grands espaces de travail mis en avant par le réseau social, les espaces plus intimes sont nombreux.

Entre les grands bureaux et les espaces clos, on trouve aussi des coins à moitié ouverts - et modulables - pour les réunions.

Facebook est connu pour ses distributeurs de sucreries à volonté, mais l'on rencontre d'autres types de distributeurs sur le campus, à l'image de celui-ci, proposant clés USB, chargeurs, etc.

Facebook est de ces sociétés américaines adeptes des slogans répétés un peu partout sur ses murs et autres goodies.

Et voici le bureau de Mark Zuckerberg. Le PDG et fondateur n'occupe pas le dernier étage d'une tour. Il est en plein milieu de l'open space géant, entre une maquette de satellite et une pile de livres.

Le concept du campus est d'offrir tout ce dont les salariés ont besoin afin qu'ils y passent le plus de temps possible.