La maison à 125 millions de Bill Gates, "Xanadu 2.0"

Diaporama : Surnommée "Xanadu 2.0" en référence au personnage d'Orson Welles dans Citizen Kane, voici la maison de Bill Gates à Seattle, cofondateur de Microsoft et homme le plus riche du monde.

Image: 1 /27 Publiée par La rédaction







Cette propriété est si particulière qu'une fiche Wikipédia lui est même consacrée, sur laquelle on apprendra qu'elle compte quatre étages, sept chambres, huit salles de bain, un garage souterrain pouvant accueillir plus d'une dizaine de voitures, une salle de réception pour plus de 120 personnes, un théâtre, une piscine de cinq mètres par 18, une bibliothèque, un cinéma, un court de tennis et un green de golf, une rivière artificielle...



Plus singulier encore, elle a un nom ! Xanadu 2.0. C'était aussi celui de la propriété de Charles Foster Kane, le magnat du célèbre film d'Orson Wells. Son origine vient d'une ville mongole antique connue pour sa richesse.

