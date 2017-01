Gigafactory : l'usine de 1 million de mètres carrés de Tesla en photos

Inaugurée le 29 juillet 2016 alors qu'elle n'est achevée qu'à 12 %, la Gigafactory, l'usine géante imaginée par Elon Musk produit déjà des batteries domestiques (Powerwall) et industrielles (Powerpack). Lorsqu'elle sera terminée, en 2020, elle aura alors le statut de plus grand bâtiment du monde. Depuis que la société d'Elon Musk a commencé les travaux, elle a été rejointe par Faraday Future.Ce constructeur chinois, qui ambitionne de concurrencer Tesla sur les véhicules électriques premium, a donné le premier coup de pelle à sa future usine géante, elle aussi dans le Nevada , à environ 800 km de la Gigafactory. En revanche, elle servira à produire des automobiles, et non des batteries. Sur ce secteur, Volkswagen ambitionnerait de créer un immense site de production de batteries, a révélé le. Se posera alors plus que jamais la question des réserves naturelles de lithium, amenées à se réduire de plus en plus vite, comme nous l'expliquions dans cet article À l'image d'Elon Musk, le patron de Tesla, la Gigafactory est l'usine de tous les superlatifs. Prévue pour entrer en fonction dès 2017, cette usine de fabrication de batteries lithium-ion devait initialement s'étendre sur une superficie de 930 000 mètres carrés. En 2015, la société a revu ses prétentions à la hausse en relevant sa taille à 1,3 million de mètres carrés, en faisant le bâtiment le plus grand du monde. Son coût : 5 milliards de dollars.L'édifice dépassera en effet d'une courte tête l'usine géante de Boeing installée à Seattle (visible en page 12). La structure sera découpée en quatre parties indépendantes afin de mieux résister aux tremblements de terre. En son sein, évolueront pas moins de 6 500 salariés, qui produiront 500 000 batteries par an lorsque l'usine aura atteint sa pleine capacité de production, en 2020. À cet horizon, Tesla prévoit de produire 500 000 autos par an.Sauf que l'américain revoit ses ambitions à la hausse. En à peine deux semaines, ce sont plus de 300 000 Tesla Model 3 qui ont été précommandées. Si bien que l'américain ambitionne déjà de construire d'autres usines du type de la Gigafactory. En construisant des unités de productions aussi grandes, Elon Musk réalise une économie d'échelle et abaisse le prix des batteries, qui était l'un des plus gros postes de dépense des voitures électriques.