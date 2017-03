Emploi : les 25 compétences les plus recherchées en France

Diaporama : Acteur majeur du recrutement à l'échelle mondiale, avec plus de 300 millions de profils renseignés, LinkedIn a dressé la liste des compétences les plus recherchées par les entreprises dans plusieurs pays, dont la France.

25. Présentation de données

Les entreprises utilisent de plus en plus les données dans leurs prises de décisions et dans la gestion de leurs affaires. Pour mettre en évidence les tendances, alertes ou signaux faibles, la mise en forme de ces données est devenue capitale.

24. Animation et création de graphiques

Très liée à la compétence précédente, la création de graphiques et leur éventuelle animation concernent plutôt ce qui a trait au design. En négociation face à un client, avoir des graphiques clairs et esthétiques peut servir son propos.

23. Architecture Web et développement de frameworks

Le métier de l'architecte Web est de créer et de faire évoluer le schéma technique d'une application mobile ou d'un site Internet. Centrale dans un projet et dans une équipe de développement, cette compétence est requise en amont.

22. Restauration

L'une des rares compétences à ne pas concerner le numérique dans ce classement est la restauration. Notons quand même que les start-up proposant de livrer des repas à domicile (les « foodtech ») ont vu leur nombre exploser depuis peu.

21. Traduction de langues étrangères

Savoir traduire un texte dans une autre langue est devenu essentiel pour bon nombre de jeunes sociétés qui, dès leur début, se mettent à penser global, et à rapidement ouvrir des bureaux dans d'autres pays. Les sites e-commerce font de plus en plus le pas.

20. Recrutement

Cette compétence ne concerne pas un métier en particulier, si ce n'est dans les ressources humaines. Pour établir son classement, LinkedIn a puisé dans les CV de ses membres, et nul doute que celle-ci est récurrente chez bon nombre d'entre eux.

19. Politique publique et relations internationales

Gérer ses relations avec le gouvernement est devenu important, notamment depuis l'explosion de l'utilisation des données d'internautes. En France, les entreprises doivent de plus en plus interagir avec la Cnil par exemple.

18. Gestion de budget

Comme le recrutement, la gestion budget est l'une des compétences transversales à toutes les entreprises, et dans une étude aussi globale, il n'est pas étonnant de la retrouver classée à cette position.

17. Marketing sur les réseaux sociaux

Pour recruter des clients, les entreprises investissent de plus en plus dans le marketing ciblé sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, qui capte une part grandissante du marché. Ces opérations permettent de mieux toucher leur public.

16. Révision de logiciels et systèmes de contrôle

Avec la prolifération des applications et des services cloud - qui sont ni plus ni moins que des logiciels mais accessibles en ligne -, les besoins en matière de révision ont cru en proportion.

15. Développement d'applications Microsoft

Depuis l'arrivée de Satya Nadella à la tête de Microsoft en 2014, l'écosystème d'applications pour Windows Phone (et Windows 10 Mobile aujourd'hui), n'a pas explosé au point de rattraper Android ou iOS, mais la société a mis le cap sur le cloud, l'ouverture de ses écosystèmes (.NET), et les Universal App de Windows 10 seraient porteuses.

14. Gestion de bases de données

En 2012, IBM affirmait que 90 % des données avaient été créées les deux dernières années... et il n'y avait pas autant de mobiles, d'entreprises utilisant les outils numériques et encore moins d'Internet des objets. Avec ces tendances, les bases de données sont devenues centrales.

13. Développement Perl, Python et Ruby

Le Python est souvent utilisé comme langage de script pour automatiser des tâches simples mais fastidieuses. Le Ruby, apprécié des développeurs pour sa concision (meilleure lisibilité et maintenance plus simple), est bien adapté aux applications Web.

12. Gestion de mainframes IBM

S'ils n'ont plus le vent en poupe, les mainframes continuent d'occuper une place importante dans les entreprises qui n'ont pas migré vers le cloud, et les compétences en matière de gestion continuent d'être recherchées.

11. Ingénierie aérospatiale et mécanique

Dans le domaine high-tech, les initiatives touchant à l'aérospatial se sont multipliées : Google, SpaceX, Airbus, Facebook et OneWeb ont mis sur les rails des projets de satellite qui, dans quelques années, diffuseront Internet dans des zones plus reculées du monde.

10. Gestion de boutiques physiques

Alors que le commerce en dur était promis à un sombre avenir avec la concurrence du e-commerce, les uns et les autres se sont mis à travailler ensemble (drive, Web-to-store, pop-up stores) afin de cumuler leurs avantages respectifs.

9. Ingénierie de données et d'entrepôts de données

L'Internet des objets, domestique ou professionnel, contribue déjà à multiplier les données à exploiter, sans parler de la valorisation des données existantes en entreprise, qui étaient souvent mises de côté, avant qu'elles ne se rendent compte de la valeur qu'elles pouvaient générer.

8. Conformité et droit du travail

Comme le recrutement, le droit du travail est un dénominateur commun à toutes les entreprises. A ceci près qu'avec le numérique et la manipulation des données clients, les enjeux en matière de conformité sont devenus toujours plus grands.



7. Design d'interface utilisateur

Quand on sait qu'une application téléchargée sur mobile est souvent vite oubliée, il est devenu capital de soigner l'interface utilisateur afin que le service soit intuitif et incite la personne à l'utiliser, et qu'elle mène éventuellement aux options payantes (freemium).



6. Développement mobile

C'est une tendance de fond depuis plusieurs années : les applications mobiles sont devenues incontournables et inondent les App Store et Play Store. Depuis fin 2015, Google commence à tester le streaming d'applications. Si cela redéfinira les contraintes des développeurs, cela ne les remettra pas en cause.



5. Gestion de la qualité logicielle et tests utilisateurs

Il suffit de se rendre sur un salon dédié aux applications mobiles (AppDays par exemple) pour voir le nombre de jeunes sociétés qui se sont lancées sur ce créneau. Une indisponibilité d'une application ou un problème technique peut disqualifier une application très rapidement.



4. Droit des sociétés et gouvernance d'entreprise

Ces compétences ne sont pas directement liées au numérique, mais sont encore une fois des incontournables en entreprise.



3. Marketing SEM et SEO

Apparaître en premier dans les résultats des moteurs de recherche - pour ne pas dire Google - reste l'un des enjeux clés pour une société engagée dans une politique d'acquisition client ou de notoriété.



2. Analyse statistique et data mining

L'extraction de données massives (big data) partout sur le Web ou dans des entrepôts de données (datawarehouse), puis leur analyse, sont deux compétences très recherchées car elles permettent de comprendre certains phénomènes - souvent grâce à de l'intelligence artificielle aussi.