Développeur freelance : les compétences les mieux payées

Diaporama : L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.

Image: 1 /16 Publiée par La rédaction



PHP : 327 € (40 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



MySQL : 329 € (3 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises





L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



C# : 332 € (2 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



C++ : 369 € (2 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



JavaScript : 386 € (5 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



PostreSQL : 429 € (8 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Oracle : 432 € (20 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Java : 444 € (34 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Ruby : 448 € (8 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



MongoDB : 458 € (13 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Elasticsearch : 509 € (12 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Python : 516 € (5 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Neo4j : 538 € (1 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Cassandra : 541 € (2 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.



Scala : 576 € (3 %) tarif moyen journalier / % de recherches des entreprises



L'emploi indépendant a le vent en poupe, d'après la plateforme Hopwork, qui recense 15 000 freelances. Parmi eux, ce sont les développeurs (Web, mobile et back-end) les plus nombreux, avec 38 % des profils.



Reflétant les tendances du marché, il existe de grandes disparités en termes de revenus, et de recherches. Si le PHP n'est rémunéré « que » 327 euros par jour, contre 576 pour le Scala, ces écarts sont à pondérer avec le pourcentage de recherche de ces profils qui sont très bas pour le Scala et très important (40 %) pour le PHP, souligne Hopwork. Celui qui offre le meilleur ratio reste le Java, avec 444 euros, pour 34 % de recherches.



Les développeurs de bases de données vivent les mêmes contradictions, explique la plateforme : les développeurs SQL Server gagnent en moyenne 725 euros par jour soit 396 euros de plus que les développeurs MySQL, à 329 euros. Pour Hopwork, ces écarts sont révélateurs du nombre de recherches de ces profils dans la mesure où ils sont très importants pour les développeurs MySQL (38 %) et très faibles pour les développeurs SQL Server.