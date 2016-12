Ces sociétés sur qui tout le monde pariait en 2000

Diaporama : Il y a 16 ans, certaines entreprises faisaient l'actualité. La bulle Internet est passée par là pour ne laisser que les plus solides. Retour sur les principales victimes de la « dot-bubble ».

Image: 1 /13 Publiée par Olivier ROBILLART



Netscape, le navigateur que tout le monde enviait

En 1995, Netscape, navigateur Web de référence pour l'époque réussit plus que brillamment son entrée en bourse. La croissance de Netscape Communications est insolente puisque son cours fait plus que doubler à l'introduction sur les marchés. A titre de comparaison, sa valeur dépasse celle de certaines compagnies aériennes. Mieux encore, Netscape voit ses revenus être multipliés par deux tous les trimestres.



Une bonne tenue qui pousse AOL à racheter les actifs dès 1998. Mais cette réussite fera des envieux, nombreux souhaitant reproduire la réussite du groupe. Et beaucoup y laisseront quelques plumes.

AOL Time Warner, un géant aux pieds d'argile

En 2000 nait un géant de la fusion d'AOL et de Time Warner. La firme tente la réunification des réseaux et des contenus afin de devenir le carrefour des internautes du monde entier. Malgré ce montage gigantesque, le nombre d'abonnés progresse lentement et les marchés estiment que la croissance de l'ensemble est trop faible.



Victime de la « bulle Internet », AOL Time Warner est contraint de déclarer une perte de 100 milliard de dollars. Cette dépréciation est à mettre sur le compte d'AOL, la division accuse toujours en 2002 une perte nette est de 45,5 milliards de dollars.

Vivendi, un frenchy revanchard

Dès 1997, sous la houlette de Jean-Marie Messier, Vivendi aborde un virage. Le groupe sépare ses activités en deux avec un pôle environnement et un second dédié à la communication (Cegetel), au média (Canal+) et aux jeux vidéo. En 1999, la multinationale prend de l'ampleur avec la fusion avec Universal (et sa maison mère Seagram).



Face à AOL Time Warner, « J2M » enchaîne les acquisitions, certaines sans réellement bien estimer la valeur du bien en question. Pendant la bulle Internet, Vivendi met la main sur iFrance, un hébergeur gratuit de pages Web personnelles. Le prix, 180 millions d'euros, est largement surestimé selon les analystes. D'autant que les actifs seront vendus 10 ans après.



La bulle n'épargnera pas Vivendi. Le groupe doit déprécier 15,7 milliards d'euros d'actifs. Pas moins de 6 milliards d'euros sont imputés à Canal+ et 3,1 milliards d'euros pour la branche musique.

PSINet, l'un des premiers FAI de l'histoire

PSINet fait partie de ces sociétés qui étaient certes présentes au bon endroit mais bon au bon moment. La société propose aux Etats-Unis des forfaits permettant de se connecter au Web. Cette activité débute dès 1990 par des accès limités à la Toile puis développe par la suite son offre. Au sommet de sa gloire, elle sponsorisera le stade de l'équipe de football américain de Baltimore.



Par manque de profitabilité (elle affiche 5 milliards de pertes en 2000), elle est cependant victime elle aussi de la bulle financière et doit rapidement se déclarer en faillite. Elle se voit rachetée par Cogent dès 2002.



Caramail et les reventes multiples

Le service est un webmail bien connu des internautes nostalgiques en France. En plus de cette activité, Caramail se présente également comme un portail en ligne permettant de consulter des forums, de chatter avec d'autres internautes.



La société est revendue à la société suédoise Spray Network quelques mois seulement avant l'éclatement de la bulle. Ses trois fondateurs vont toucher 100 millions d'euros alors même que la plateforme cumule 2 millions de pertes. Spray sera racheté à son tour par Lycos Europe.

Yahoo, le rescapé

Crée en 1994 sur le campus de Stanford, Yahoo se fait une place en tant qu'annuaire Web. Dès 1996, il dépasse sur nos terres son concurrent français Nomade en termes de visites. Yahoo est porté par la spéculation boursière et est vu comme une société d'avenir aux côtés des eBay, Amazon et autres AOL.



Malgré une bonne estime, Yahoo va se faire rapidement rattraper par Google dès 2004. Ces concurrents directs connaitront une croissance aussi importante et même supérieure.

Cisco Systems, victime d'un excès de gourmandise

Le marché des télécoms est durement touché par la bulle spéculative. Cisco Systems est spécialisé dans les équipements réseau et se porte correctement malgré une entrée en bourse molle dès 1990. Mais la gourmandise du groupe américain lui sera reprochée. La firme avait fait l'acquisition de 80 start-up en quelques mois. Elle est sommée dès 2001 de provisionner une charge, pour dépréciation d'actifs, de l'ordre de 2,2 milliards de dollars.

Sun Microsystems, du soleil à l'ombre

Le constructeur de PC et éditeur de logiciels se porte plutôt bien. L'arrivée massive de nombreuses start-up dans l'informatique contribue à multiplier ses résultats. Sun Microsystems profite, dans les premiers temps, à plein de la « bulle Internet », la société affiche alors un revenu de plus 5 milliards de dollars par trimestre fin 1990.



Mais Sun est cependant très dépendant de ces nouveaux clients. Ce qui fait l'atout du groupe lui causera également des ennuis. A l'éclatement de la bulle, les ventes du département chargé des PC et des serveurs de Sun diminuent ostensiblement. Sensiblement moins nombreux, ses clients partent.



Sun Microsystems voit son action en bourse diminuer et se résout à supprimer des milliers d'emplois. La société sera rachetée en 2009 par Oracle.

Nortel, les mêmes maux

Le marché des télecoms subit de plein fouet la « bulle Internet ». Au fil des faillites, Nortel voit ses clients diminuer et certains actifs acquis voilà peu sont désormais dépréciés. En 2001, le groupe paie les pots cassés et affiche 19,2 milliards de dollars de pertes.

Boo.com, le symbole de la bulle

Le site britannique propose de vendre des vêtements en ligne. Leur dernière version est lancée en 1999 et profite d'une notoriété importante, à tel point que de nombreux investisseurs se pressent à sa porte pour y détenir des parts. Avant même le lancement du site, la société est valorisée 400 millions de dollars.



Le succès ne sera pas au rendez-vous, le portail ne permettant parfois même pas de passer commande. Dans le même temps, la direction de Boo va parvenir à dépenser pas moins de 135 millions de dollars en seulement 18 mois. Somme qu'elle avait obtenue grâce à une levée de fonds. La société est alors placée en liquidation à la mi-2000.

Alcatel réduit la voilure

Egalement contraint dans un marché des télécom en crise, Alcatel doit déprécier nombre de ses propres actifs. Au total, la dépréciation touche plus de 3 milliards d'euros en 2001. Sont principalement touchés la valeur des stocks tout comme la valeur de la participation dans l'opérateur canadien 360networks.



Lucent enregistre des pertes

De son côté, Lucent ne se porte pas mieux. Le groupe publie une perte de 3,7 milliards de dollars en 2001. Son chiffre d'affaires est alors de 5,9 milliards de dollars. Il doit donc réaliser une provision de 2,7 milliards de dollars afin d'endiguer les dépréciations d'actifs.