Amazon : sa "biosphère" géante prend forme

Étendu sur 6 000 mètres carrés, le futur siège d'Amazon prendra place au sein d'une « biosphère » en plein coeur de Seattle, aux États-Unis. Présenté en 2013, le projet est en phase de construction. De forme sphérique, le bâtiment sera une sorte de serre avec plusieurs couches de verre. Le bâtiment accueillera, outre les salariés, une grande variété de plantes, présentes dans des zones botaniques dédiées - contrairement à Facebook, qui a opté pour un parc sur son toit. Le dôme principal s'élèvera à 20 mètres de haut (5 étages) et sera entouré d'un immeuble de 37 étages ainsi que d'un parc, une piste cyclable, des restaurants, magasins, salles de sport... comme toujours, c'est une ville dans la ville conçue pour que les salariés y trouvent tout ce dont ils ont besoin, afin d'y rester le plus longtemps possible.