WordPress : voici 9 alternatives crédibles

Modifié le 22/11/2016 à 16h00

CMS est souvent synonyme de WordPress. D'ailleurs, les deux riment. En France en juin 2016, le plus célèbre des systèmes de gestion de contenu contrôlait 60 % du marché, selon w3Techs. Ses poursuivants, pourtant très connus, Joomla et Drupal, ne pointaient qu'à respectivement 6 et 5 %. Derrière, le spécialiste de la vente en ligne Magento (3 %), du blogging Blogger (3 %)... Pourtant, il existe une myriade d'autres plateformes intéressantes.Pour vous simplifier la vie, nous avons décidé de retenir les 9 CMS qui méritent qu'on s'intéresse à eux, et nous vous proposons de les essayer. Pour les payants, pas de crainte, une version basique, ou d'essai limitée dans le temps, sont proposées. Certains CMS, comme Wix, ont déjà dix ans, mais ont su s'adapter tout en restant légers, quand d'autres se sont multipliés en 2014 et 2015, et proposent une approche simplissime.Ghost est un jeune CMS (2013) dont l'ambition est de se recentrer sur la publication d'articles, il est donc moins complet que le ténor du secteur WordPress, mais puisqu'il n'ambitionne pas de tout faire, c'est plutôt une force. Adapté aux blogueurs donc, ce CMS est capable de gérer plusieurs auteurs, propose une API et repose sur Node.js et pas PHP, ce qui devra être noté avant de choisir son serveur. Le prix débute à 19 dollars par mois.Craft est un jeune CMS lancé en 2014, et uniquement disponible en anglais, mais dont l'une des fonctions majeures est intéressante : il s'agit d'agencer un contenu en plusieurs blocs indépendants, appelés champs Matrix, par simple glisser/déposer, le tout, sans désordonner le code source. Globalement, Craft embarque un certain nombre d'outils de mise en forme qui sont souvent disponibles en plugin ailleurs, ou sont payants.Lancé en 2015, PageCloud est de ces CMS voulant simplifier au maximum la création de site Web. Son principe : agencer une page en y glissant des éléments dessus : images, vidéos, texte... La différence avec Wix par exemple est que l'on peut copier des éléments et des mises en forme d'un site à un autre. La promesse est de pouvoir créer un site Web à son goût sans toucher une seule ligne de code.