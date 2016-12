Leboncoin pourrait racheter Viadeo

Leboncoin et Le Figaro se portent acquéreurs

Modifié le 05/12/2016 à 18h22

Créé en 2004 par Dan Serfaty et Thierry Lunati, sous le nom de Viaduc, le réseau social professionnel devient Viadeo en 2007, date à laquelle il entreprend déjà de s'internationaliser. À l'époque, Viadeo revendiquait 25 millions de membres, contre 48 millions pour LinkedIn, son concurrent américain. En 2010, Viadeo vise les marchés émergents. Une stratégie qui lui permet d'éviter un choc frontal avec LinkedIn dans les pays anglo-saxons.Mais cette expansion a un coût. Viadeo a donc été placé officiellement mi-novembre en redressement judiciaire et les dirigeants poursuivent, dans ce cadre, le processus de cession d'actifs déjà engagé de manière confidentielle. D'après, plusieurs offres ont déjà été déposées.Le réseau social pour les professionnels, avec sa dimension recrutement, intéresse surtout des acteurs de l'emploi sur Internet. Ainsi, Leboncoin et Figaro Classifieds sont candidats à un rachat. Ces acteurs auraient, à ce titre, déjà formulé des offres assez différentes «» Les détails de celles-ci ne sont pas communiquées. En ce qui concerne le prix, il n'excéderait pas quelques millions d'euros.Les candidats intéressés par les actifs de Viadeo seront donc entendus par le Tribunal de commerce de Paris le 19 décembre.