LinkedIn : 500 millions d’inscrits

Près de 70 millions de nouveaux inscrits en moins d'un an

Un réseau social extrêmement actif

Modifié le 25/04/2017 à 10h25

Créé en 2003, LinkedIn a réussi à conquérir la planète, permettant aux professionnels d'avoir un réseau social pour eux. Un succès que n'a malheureusement pas connu Viadeo, le réseau social pour professionnels français.Microsoft avait dans son collimateur LinkedIn depuis longtemps, mais ce n'est qu'en 2016 que la firme de Redmond a pu mettre le grappin sur le réseau social fondé par Jeff Wiener. Une offre à 26,2 milliards de dollars que le fondateur n'a pas refusée et qui a causé quelques remous, certains voyant là une tentative de Microsoft de mettre en avant, via LinkedIn, ses suites bureautiques et ses services aux professionnels.Le boycott n'a toutefois pas eu lieu. Lors de l'annonce de son rachat, en juin 2016, LinkedIn prévoyait 433 millions d'utilisateurs dans le monde. Disponible dans 200 pays, il a réussi à continuer sa croissance pour augmenter de 67 millions le nombre d'utilisateurs actifs.Si on est loin des 1,8 milliard d'utilisateurs annoncés par Facebook, LinkedIn a, le lundi 24 avril 2017, dévoilé avoir passé la barre des 500 millions d'utilisateurs. Et ces derniers, selon Aatif Awan, vice-président, sont très actifs.Pas moins de 100 000 articles sont publiés chaque mois par des professionnels et sont commentés et débattus par leurs pairs, qui apprécient également la possibilité de faire de nouvelles rencontres professionnelles par le biais de leurs réseaux respectifs ou encore la possibilité de postuler directement sur le site à l'une des 10 millions d'offres d'emploi disponibles.