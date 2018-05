Facebook : le site se lance dans les offres d'emplois

Facebook vous aide à trouver un emploi

Plus de visibilité pour les entreprises

Modifié le 18/05/2018 à 15h03

La fonctionnalitéest disponible dans 42 pays, et elle permet aux utilisateurs de postuler aux différentes offres d'emploi proposées (CDD, CDI, stage, bénévolat etc.)Face au nombre croissant de demandes d'emploi directes sur Facebook, le réseau social a réagi : un nouvel onglet « Offres d'emploi » est disponible sur le site. Les employeurs peuvent désormais poster directement leurs demandes. Cette fonction permet de faciliter la demande et la recherche de travail. Il est possible de trouver les offres proches de vous et qui vous conviennent «».Si une offre vous intéresse, il est possible de l'enregistrer et de «». Les candidats pourront «» depuis Facebook et ainsi échanger les informations professionnelles de leur profil avec l'employeur. Un plus qui n'est pas à négliger : une fois la demande faite, le postulant pourra rentrer en contact avec les recruteurs «».Un autre point positif : par défaut, les entreprises pourront voir les informations publiques des profils des postulants, ainsi que les informations supplémentaires que les candidats choisiront de partager avec eux. Il n'y aura donc pas de partage intégral du profil Facebook personnel du candidat.Plus de 70 millions d'entreprises dans le monde ont une page Facebook, et cette fonction permet d'étendre leur visibilité. En effet, les demandes postées sur la page « Offres d'emploi » pourront être partagées et postées aussi sur leur mur. Facebook tente donc de créer ou d'ajouter une sorte de LinkedIn (500 millions d'utilisateurs) sur son site, et part avec un sérieux avantage puisqu'il possède plus de 2,2 milliards d'utilisateurs dans le monde. A noter par ailleurs que près de 34 millions de Français possèdent un compte sur ce réseau social.