Facebook suspend 200 apps qui siphonnaient des données personnelles

Facebook fait le ménage dans ses applications

Vérifier si vos données ont été « volées »

Modifié le 14/05/2018 à 17h23

L'enquête de Facebook sur la récupération et l'utilisation abusive de données personnelles de ses utilisateurs par des tiers bat son plein. Elle vient aujourd'hui de donner lieu à la suspension de 200 applications connectées au géant.En mars, le scandale Cambridge Analytica était révélé. On y découvre que les informations personnelles de 87 millions de personnes - principalement aux Etats-Unis - ont été captées par l'entreprise anglaise, pour ensuite être exploitées à leur insu. La société a depuis mis fin à toutes ses activités. Mais voilà qu'une enquête de Facebook vient d'aboutir sur la suspension, à titre provisoire, de 200 applications.Une évaluation a été conduite par Facebook sur des milliers d'applications. Elle a permis de suspendre des apps dès ce lundi, mais les investigations ne font que démarrer. Facebook a indiqué, dans un communiqué, procéder maintenant à une enquête plus approfondie sur les applications incriminées.explique Ime Archibong, vice-président de Facebook chargé des partenariats produits.Si l'enquête de Facebook révèle que d'autres applications ont utilisé de manière abusive des données personnelles, alors les utilisateurs concernés seront notifiés, et l'application concernée bannie de Facebook. Pour savoir si vos donnes sont en danger, Facebook a mis en place une page d'aide spéciale à cette adresse La Réglementation générale sur la protection des données (RGPD) entrera en vigueur dans l'Union européenne dans quelques jours. La conservation et la sécurité des données ainsi que le droit des personnes y sont au cœur. Facebook devra s'y soumettre...