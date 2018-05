Facebook Developer Conference (F8) : rendez-vous à 19h pour la keynote

Vidéo de présentation de l'événement

Modifié le 01/05/2018 à 16h45

Durant 2 jours, développeurs, entrepreneurs et innovateurs vont se succéder à la, plus communément appelée F8 (en référence aux hackatons de 8 heures que Facebook organisait à ses débuts), pour parler des derniers développements et débats autour de la technologie.Cette année, l'affaire Cambridge Analytica aura probablement poussé Mark Zuckerberg à revoir sa feuille de route pour évoquer plus particulièrement la protection des données personnelles et la gestion des applications tierces sur le réseau social.Parmi les sujets que le fondateur de Facebook pourrait aborder lors de sa keynote, notons l'assistant domestique en développement, Portal , et les projets Oculus.Pour visionner laen direct (comptez une bonne heure et demie), vous pouvez vous inscrire sur le portail dédié lancé par Facebook Début des festivités : 19h, heure française !