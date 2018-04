Facebook : comment savoir si vos données ont été volées ?

Deux notifications dans votre flux d'actualités

Maintenant Messenger ?

Modifié le 10/04/2018 à 10h45

Cette campagne a démarré ce lundi 9 avril, alors que Mark Zuckerberg s'apprête à témoigner devant le Congrès des Etats-Unis.Pas un jour depuis un mois sans que Facebook ne cherche à prouver ses efforts pour protéger la vie privée de ses usagers et à les tenir informés. Lundi 9 avril, le réseau social a publié un post dans sa Newsroom rédigé par Mike Schroepfer, lede Facebook, annonçant le lancement d'une campagne d'information sur le partage des données personnelles. Cette notification apparaîtra en tête de votreElle contiendra un lien vers les applications que vous utilisez dans Facebook et à qui vous avez donc consenti, en connaissance de cause ou non, un droit de regard plus ou moins appuyé sur votre activité et vos informations personnelles. «», ajoute le haut-cadre de la compagnie.Dans le détail, Facebook diffusera deux notifications distinctes. La première contiendra le lien vers les applis tierces et les sites auxquels vous vous connectez avec votre compte Facebook. Sur cette page, vous pourrez retirer celles et ceux à qui vous ne souhaitez plus accorder d'autorisation de collecter vos données. Si vous vous êtes retrouvé dans le lot des 87 millions de comptes dont Cambridge Analytica a récupéré les données, vous recevrez alors une deuxième notification.Celle-ci ne mentionnera pas explicitement votre statut de victime, mais vous expliquera que l'application au cœur du scandale,, accusée d'avoir transmis les profils à Cambridge Analytica, a été bannie. Facebook espère que ces quelque seaux d'eau éteindront un peu l'incendie, alors qu'un autre foyer commence à grossir autour de Messenger : Facebook propose depuis peu une option(désenvoyer) qui permet de retirer certains messages d'une conversation sans laisser de traces.