Facebook durcit les règles pour les développeurs d’applications

La chasse est ouverte

Un menu simplifié pour contrôler sa vie privée

Modifié le 29/03/2018 à 10h33

Le temps de faire le ménage et de passer tout le monde en revue, Facebook suspend temporairement l'intégration de nouvelles applications à sa plateforme.Surtout gommer de l'esprit des usagers que Facebook joue contre eux. Pour les enrôler dans son camp, le réseau social les engage tous à rejoindre son programme de primes à la chasse aux applications tierces se rendant coupables de, mésusage ou usage abusif des données personnelles.Depuis six ans, Facebook entretient un programme de chasse aux bugs, récompensé financièrement. Centré exclusivement sur les vulnérabilités de sécurité, le programme s'élargit à l'exploitation des données par les développeurs d'applications tierces, et s'ouvre désormais à tous les usagers. Le mouvement est habile, car il détourne le débat de l'usage que Facebook fait lui-même des données...Dans le détail, Facebook va supprimer un outil très prisé des annonceurs, les "catégories de partenaires". Il leur permet de cibler finement les usagers grâce aux informations collectées par des agrégateurs de données. Les applications épinglées pour exploiter des données permettant d'identifier les personnes seront bannies. Et à l'avenir, Facebook a l'intention de divulguer le nom de ces applications à tous les usagers, selon le procédé duFacebook prévoit aussi d'élaborer une nouvelle charte à l'attention des développeurs. En attendant, l'introduction de nouvelles applications est suspendue. Un audit exhaustif de l'écosystème existant de la plateforme va être mené dans les semaines à venir. Facebook promet enfin «» et «».