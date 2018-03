Facebook Container : Mozilla ne veut pas que Facebook vole vos données

Facebook Container : isolez et aveuglez Facebook !

Une extension Mozilla rapide à installer et simple à utiliser



Le premier onglet est Facebook, dans un conteneur.



Le fait de cliquer sur un bouton de partage Facebook rouvre un onglet-conteneur.

Un conteneur qui pourrait poser quelques soucis

Modifié le 27/03/2018 à 16h15

Si le scandale de Cambrige Analytica vous fait craindre que Facebook en sache trop sur vous, sachez qu'il est maintenant possible d'isoler Facebook du reste de votre navigation internet, grâce à l'extension Mozilla Facebook Container . Cette extension va créer un type d'onglet spécial qui « rendra plus difficile pour Facebook de suivre vos visites dans d'autres sites ». En bref, Facebook devrait être aveugle - ou presque - de votre navigation.Selon Mozilla, il est plus intéressant «» plutôt que «». Il est ainsi proposé d'autres solutions pour compléter l'extension : «». Mozilla en profite aussi pour promouvoir une autre de ses extensions, Multi-account container, qui fait exactement la même chose... mais pour d'autres types de sites, tels que votre banque ou votre travail.L'installation deest simple, mais nécessite la dernière version de Firefox . Vous aurez alors à vous reconnecter à Facebook, qui apparaîtra dans un onglet souligné de bleu.Le fonctionnement est alors presque le même que d'habitude : vous pouvez naviguer sur Facebook, commenter, liker... Si vous cliquez sur un lien externe, celui-là s'ouvrira dans un autre onglet, hors du conteneur. À l'opposé, si vous cliquez sur un bouton de partage Facebook sur un site, un nouvel « onglet-conteneur » s'ouvrira.Pour autant, l'extension pourrait rendre votre navigation un peu plus fastidieuse. En effet, certaines fonctionnalités liées à Facebook ne marchent plus, lorsque l'extension est activée. C'est particulièrement le cas des boutons J'aime et des modules de commentaires Facebook qui ne pourront fonctionner. Vous risquez aussi d'avoir des problèmes pour les sites sur lesquels vous vous connectez grâce à votre compte Facebook.N'oubliez pas non plus que l'extension n'évite (logiquement) pas à Facebook de voir ce que vous faites sur le site.Convaincu par cette extension ?