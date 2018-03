Facebook : comment savoir qui a accès à vos données ?

Facebook dit tout, mais il faut chercher

On peut tout contrôler

Comment savoir qui a accès à vos données personnelles ? Comment contrôler ses accès ? Clubic vous donne les réponses.Si vous entrez ces questions dans un moteur de recherche, le premier à répondre à votre question, c'est Facebook lui-même. il est d'ailleurs intéressant de mesurer ce que vous lâchez, sans toujours vous en rendre compte : en consultant votre historique personnel, ou pour une analyse sur une longue période, en téléchargeant dans vos Paramètres de compte une copie de vos données Facebook (en bas de page).Qu'enregistre Facebook de votre activité ? Tout est détaillé dans la politique d'utilisation des données (), notamment les destinataires ou les catégories qui ont accès à vos données personnelles. C'est le coeur de l'affaire Cambridge Analytica, car derrière les destinataires, vous trouverez toutes les applications à qui vous accordez un accès dès lors que vous les activez.Il est possible d'éditer manuellement les droits que vous concédez à chacune de ces applications tierces. Dans Paramètres, cliquez sur Applications (dans la colonne de gauche). Pour chaque application, vous trouverez l'icône stylo qui permet de modifier les Paramètres. Certaines informations sont à livrer obligatoirement pour utiliser l'application.Si vous trouvez l'une d'entre elles trop intrusive, pas de quartier : supprimez-la. Elle perdra l'accès à votre profil. Elle pourra conserver tout ce que vous lui avez donné quand elle était active, à moins que vous ne décidiez de supprimer les données stockées sur vous. Toutes ne le proposent pas. Il est aussi possible de bloquer l'accès d'une appli à votre compte : dans la section Applications, cliquez sur Modifier, puis Désactiver la plate-forme. Il suffit alors de décocher toutes les cases (bio, date de naissance, présence en ligne, etc), ce qui aura pour effet de bloquer les applis trop curieuses installées par vos amis. Toutes ces opérations sont possibles également dans les applis smartphones de Facebook.