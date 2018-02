La police danoise poursuit 1000 jeunes pour avoir partagé des sextapes

800 garçons et 200 filles

Mode des sextings

Modifié le 14/02/2018 à 17h01

Chacun de ces jeunes risque une grosse amende, voire de la prison avec sursis.L'affaire est d'une ampleur peu commune. Près de 1.000 jeunes Danois, âgés de 15 à 20 ans, se retrouvent poursuivis en justice pour avoir partagé avec leurs contacts Facebook les ébats sexuels filmés de deux mineurs âgés de 15 ans. Au total, deux vidéos et une photo, qui tombent automatiquement dans la catégorie de la pornographie infantile selon le droit danois, les protagonistes à l'image ayant moins de 18 ans.La première diffusion de ces images remonte à 2015. Elles auront circulé pendant plus de deux ans, jusqu'à l'automne 2017. C'est Facebook qui va donner l'alerte auprès des autorités américaines. Celles-ci contactent Europol, qui transmet le dossier aux autorités danoises. L'enquête, longue, va permettre d'identifier 800 garçons et 200 filles ayant partagé entre une et plusieurs centaines de fois les fameuses vidéos.S'ils sont reconnus coupables, ces jeunes pourraient écoper d'une simple amende jusqu'à une peine de prison avec sursis de trois semaines. Leur condamnation est susceptible d'être inscrite pendant dix ans sur leur casier judiciaire. Il y a mieux pour démarrer dans la vie.Cette affaire révèle les efforts récents déployés par Facebook pour endiguer la prolifération sur son réseau de contenus à caractère sexuel, qu'il s'agisse de, ou de ce que les Américains appellent les, les listings de vidéos amateurs qui circulent au sein de cercles de jeunes. Ce sont les systèmes de détection automatique de Facebook qui ont identifié les fameuses vidéos danoises. Facebook propose même aux victimes potentielles de lui envoyer préventivement des images explicites d'elles-mêmes, pour bloquer au plus vite de futurs contenus compromettants où elles apparaîtraient.