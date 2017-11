L'audience de Facebook dégringole

Les consultations de Facebook se font plus rares

Modifié le 23/11/2017 à 15h35

En 2017, les propriétaires de smartphones et tablettes ont consulté Facebook pendant 18h24 par mois en moyenne. Si le chiffre peut sembler énorme au premier abord, il est à mettre en comparaison avec celui de 2016, année où le temps moyen de consultation a atteint 32h43 par mois.Si la durée de chaque session est stable (6 minutes 23), le nombre de sessions a en revanche diminué de façon spectaculaire. En 2017, l'application au logo bleu foncé a été lancée 173 fois "seulement", contre 311 fois en 2016.Sans surprise, le temps libéré par cette moindre consultation de Facebook s'est reporté sur d'autres applications. Ainsi, 4 heures par mois en moyenne ont été passées sur Snapchat, contre 3h03 en 2016. Même constat du côté de Twitter (3h02, contre 2h37 en 2016) et Instagram (2h00, contre 1h54). Reddit, quant à elle, bat tous les records, avec une hausse spectaculaire (2h00 en 2017 contre 0h20 en 2016).Messenger, l'autre application de la firme de Menlo Park, voit en revanche son audience grimper : 1h34 par mois en moyenne en 2017, contre 0h53 en 2016.Le phénomène observé est finalement une suite logique de plusieurs causes préexistantes. Après les révélations d'Edward Snowden, la confiance en Facebook en tant que réseau social a baissé chez bon nombre d'utilisateurs. La prise de conscience au sujet des données à caractère personnel pousse les gens à moins partager. De ce fait, certains désinstallent Facebook et ne s'y connectent que rarement, tandis que d'autres ont vu leurs amis arrêter de poster et continuent de communiquer avec eux en tête-à-tête, via une application de messagerie comme WhatsApp.Facebook avait d'ailleurs prévu le coup en rachetant WhatsApp dès début 2014, année où la messagerie Facebook s'est également vu "exilée" dans une application à part.