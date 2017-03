Facebook Live s'invite sur PC

Facebook Live sur ordinateur : les possibilités sont sans fin

Le PC après le smartphone

Modifié le 23/03/2017 à 12h21

Cette nouveauté de Facebook Live est un grand pas en avant pour le service de vidéo en direct de Facebook. Pour la première fois, il sera possible de parler sans avoir à tenir son smartphone dans ses mains. Les utilisateurs de Facebook amateurs de directs seront désormais plus enclins à faire d'eux-mêmes le centre de leurs vidéos, tandis que le fait de tenir un smartphone dans ses mains poussait davantage à filmer ses alentours ou d'autres personnes. Et bien entendu, cette arrivée sur les ordinateurs fera découvrir Facebook Live aux personnes ne possédant pas de smartphone dans des pays en voie de développement.Les personnes utilisant Facebook à des fins professionnelles seront également servies. Désormais, il est possible de partager son écran d'ordinateur, pour faire une démonstration d'un logiciel, un tutoriel ou encore afficher une présentation PowerPoint. Les fans de jeux sur ordinateur seront eux aussi servis : ils pourront facilement diffuser leurs parties via Facebook Live, ce qui constitue ainsi une alternative à Twitch Dès le lancement de la vidéo en direct avec l'arrivée de Periscope en mars 2015, les différents réseaux sociaux n'ont pas cessé d'innover. En janvier 2016, Periscope a permis à ses membres de diffuser depuis une caméra GoPro, tandis que des professionnels comme des chaînes de télévision ont pu diffuser depuis leur propre équipement (caméra ou sortie vidéo, comme dans une télévision). Facebook a lancé son Live en août 2015, l'assortissant en avril 2016 d'une API disponible aux professionnels, à savoir une interface logicielle pouvant s'intégrer directement dans équipement de l'utilisateur, comme une caméra numérique par exemple.