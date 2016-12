Facebook s'attaque un peu plus à LinkedIn

Modifié le 08/11/2016 à 13h44

Depuis quelques années les sociétés sont en mesure de faire la promotion de leurs services et produits en créant une page dédiée sur Facebook. Cela permet en outre d'interagir avec la communauté, de déployer des jeux concours et des offres commerciales et donc de fidéliser les clients.Mais la société de Mark Zuckerberg entend aller plus loin et donner une nouvelle raison pour les internautes de visiter les pages des marques. En effet, certains professionnels gérant ces pages ont remarqué une nouvelle section permettant à une entreprise de publier leurs offres d'emploi et donc de recruter directement au sein de leur base de clients les plus fidèles.Ces offres disposent d'un bouton permettant de postuler à un emploi spécifique avec un formulaire pré-rempli par les informations personnelles du candidat.Facebook introduit par ailleurs un nouveau modèle économique permettant aux sociétés de payer pour élargir la visibilité de leurs offres d'emploi tout en ciblant la diffusion selon les informations de profil des utilisateurs de Facebook.