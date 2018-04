Le racisme n'est pas condamné sur Reddit, selon son PDG

Le racisme ne va pas à l'encontre du règlement de Reddit

Une politique instaurée depuis 2015

Modifié le 12/04/2018 à 11h49

De nombreux internautes se sont révoltés contre cette annonce reflétant un changement de politique sur Reddit ces dernières années.À la question posée par Chlomyster, «», la réponse du PGD Steve Huffman est claire : «» Il précise d'ailleurs que le site ne comporte pas de règle précise pour empêcher leurs auteurs de s'exprimer.Ce message est apparu au cours d'un fil de discussion de Reddit sur le rapport de transparence, annonçant la fermeture de 1.000 comptes soupçonnés de relayer la propagande russe. Les utilisateurs se sont alors demandé sur quelles règles le site se fondait pour autoriser ou interdire certains subreddits. Cette question fait notamment écho aux débordements de certaines communautés comme le groupe pro-Trump r/The_Donald, dont les membres n'hésitent pas partager des discours racistes sans être inquiétés par la modération.Steve Huffman a décidé pour son site web de suivre à la lettre de premier amendement de la constitution américaine qui protège la liberté d'expression. Il juge que le débat d'idées est nécessaire et que des opinions politiques ou des propos haineux écrits sur son réseau social ne constituent pas un comportement violent ou dangereux. De nombreux utilisateurs outrés par ses déclarations estiment au contraire que ces communautés attisent la haine et provoquent des drames, comme la mort de Heather Heyer à Charlottesville.Cette gestion de la communauté est d'autant plus étonnante qu'elle est presque opposée à celle mise en place 10 ans auparavant. On pouvait voir Steve Huffman commenter «». Mais lorsqu'il a repris la tête du site web en 2015 au très critiqué Ellen Pao, son approche de la modération a complètement changé. Il écrivait alors «Reddit prend toujours une position ferme sur les appels à la violence ou aux menaces susceptibles de causer des dommages directs. Mais sa modération quant aux discours de haine est plus aléatoire. Certains subreddits sont fermés seulement lorsque cela semble nécessaire. Des groupes racistes ou pédopornographiques ont ainsi été supprimés pour l'image du site. Certains utilisateurs lui reprochent alors sa gestion au cas par cas et aimeraient revenir à une politique plus restrictive.