Sticker de garantie : illégal, selon la Federal Trade Commission

Conditionnement de garantie : les fabricants américains rappelés à l'ordre

Clauses abusives : Sony et Nintendo épinglés

Modifié le 11/04/2018 à 17h12

La Federal Trade Commission (FTC), à savoir l'administration américaine chargée de réguler le commerce, vient de stipuler que le fait de conditionner la garantie à l'utilisation de services d'un certain fournisseur ou à l'achat de pièces détachées originales est contraire à la loi.C'est une situation que vous connaissez sans doute fort bien : votre téléphone, ordinateur, console de jeux ou fer à repasser sont tombés en panne, vous ouvrez le livret de garantie pour savoir si vous pouvez prétendre à une réparation gratuite, et à votre surprise, vous découvrez que vous n'avez plus droit à la garantie. En cause : le fait d'avoir précédemment fait réparer votre produit électronique chez un réparateur non agréé. Si vous avez acheté une pièce détachée non originale et l'avez installée vous-même, même cas de figure : la garantie devient nulle.Désormais, les fabricants américains ne pourront plus invoquer ces raisons pour se délier de leurs obligations de garantie, puisque la Fédéral Trade Commission (FTC) vient de l'interdire. Selon l'administration, une telle interdiction découle dude 1975, à savoir la loi américaine qui réglemente la garantie. Les fabricants ont, certes, pris des libertés dans leur interprétation de cette loi, mais cela ne veut pas dire que ces pratiques sont autorisées.Sans nommer de sociétés en particulier, la FTC annonce avoir envoyé des courriers à 30 fabricants, en les enjoignant à respecter cette loi. Les fabricants ont 30 jours pour supprimer les clauses abusives dans les conditions de garantie publiées sur leurs sites et sur leurs supports publicitaires imprimés. Faute de mise à jour de ces documents, la FTC menace de saisir la justice.Dans son annonce, la FTC donne trois exemples de clauses abusives. «», une formule qui rappelle celle utilisée par Nintendo dans les fiches de garantie de ses produits. Autre exemple : «», une formulation visiblement empruntée à la documentation du Playstation VR de Sony.Pour l'instant nul ne sait si ces dispositions s'appliqueront uniquement sur le territoire des Etats-Unis ou bien tout simplement aux fabricants américains, où qu'ils vendent leurs produits.