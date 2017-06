Logitech dévoile une souris à recharge sans fil

Logitech PowerPlay : un défi technologique encore jamais relevé

Quel amateur de jeux n'a pas vécu l'agaçante situation où la batterie de la souris sans fil meurt au moment le moins opportun ? Pour exclure cette éventualité, Logitech a désormais une solution. Le tapispermet de recharger par induction, grâce à un simple contact entre le tapis et la souris. Et peu importe si vous utilisez la souris, la trouvaille technologique de Logitech peut même gérer cela.La transmission de charge électrique sans contact est certes un domaine amplement étudié par les physiciens, sa mise en pratique reste néanmoins compliquée. Le champ électromagnétique étant réduit, le périphérique recevant la charge doit être positionné d'une façon très précise. Lors de la recharge sans fil d'un smartphone, cette question ne se pose pas. Mais comment faire lorsqu'il s'agit d'une souris qui bouge en permanence ? Bien évidemment, Logitech ne dévoile pas son savoir-faire qui fait de lui un monopoliste de fait sur ce marché naissant. Selon le fabricant, le développement d'une telle technologie lui a pris quatre ans.Logitech annonce par la même occasion queet seront. Il s'agit de la G900, rebaptisée, et de la G403 Wireless, désormais commercialisée sous le nom de. Leur prix : 149,99 dollars (133 euros) et 99 dollars (88 euros) respectivement. Logitech France n'a pas encore annoncé leur sortie dans l'Hexagone : les plus patients devront donc attendre, les plus curieux passeront commande outre-Atlantique.Seul inconvénient de ces souris : selon la fiche technique, elles ne seraient pas compatibles avec un Mac. Logitech résoudra-t-il cette incompatibilité dans les versions ultérieures ? Affaire à suivre...