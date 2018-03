Quel PC portable à moins de 500 euros ?

Schneider SCL141CTP : 150€

Acer Swift 1 : 400€

Lenovo Yoga Book : 450€

HP 17-bs064nf : 469€

2 ports USB 3.0

1 port USB 2.0

1 port HDMI

1 lecteur de carte SD

1 port Ethernet RJ45

Lecteur DVD

Asus Chromebook C301-SA : 380€

Nous avons sélectionné pour vous cinqdont le prix ne dépasse pas 500€. Notre comparatif inclut plusieurs types de machines avec des tailles d'écran allant de 10 à 17 pouces. Vous y trouverez des notebooks parfaits pour les personnes en recherche de mobilité, mais aussi des hybrides et des laptops grand format.L'ensemble n'est pas exhaustif, nul doute que chacun aura une préférence qui n'est pas indiquée dans ce guide. C'est pourquoi nous vous invitons à nous donner dans les commentaires vos retours d'expérience, quel que soit le PC portable qui vous utilisez. En attendant, bonne lecture !Undécent à moins de 150€, c'est presque trop beau pour être vrai... C'est pourtant le cas du. Bien évidemment, on se doute que pour un tel budget, il faudra faire pas mal de concessions.Sous la coque en plastique se dissimule un processeur Intel Atom x5-Z8350 épaulé par 2 petits Go de RAM. Nous serons d'accord pour dire que ce PC portable n'est pas un foudre de guerre. Il sera juste suffisant pour faire un peu de bureautique ou naviguer sur le web. Oubliez les jeux vidéo, len'a pas de carte graphique dédiée. Et avec 32 Go de stockage - diminué par le gourmand Windows 10 - on se contentera du minimum syndical.Du côté de la connectique, c'est une bonne surprise avec deux ports USB Type-A - un en 2.0, l'autre en 3.0 - et une sortie micro-HDMI. Le port micro-SD sera plus que bienvenue pour étendre le faible stockage de base.Pour moins de 150€, on appréciera surtout l'écran de 14.1" IPS qui offre une définition Full HD, là où la plupart des concurrents restent bloqués sur la HD. La dalle recouvre d'ailleurs presque 80% de l'écran. Pas mal pour cetde 1,3 kg seulement qui ravira les nomades numériques avec un très petit budget !Le constructeur asiatique Acer nous offre une belle surprise avec son Swift 1. Pour 400€ environ, cet ordinateur portable a de bons arguments pour séduire un public qui cherche avant tout un ultrabook pas trop onéreux.Doté d'un bel écran IPS de 13.3" avec une définition de 1920 x 1080 px, leoffre un design compact qui permet de le transporter facilement. Il se démarque aussi de ses concurrents avec une connectique très complète : trois ports USB Type-A (1 x 2.0, 2 x 3.0) ainsi qu'un USB Type-C, du HDMI et un port pour carte SD. En sus, on a même droit à un lecteur d'empreintes digitales, chose rare à un tel niveau de prix.Du côté des performances, leest largement suffisant pour naviguer sur le net avec plusieurs onglets ouverts à la fois. Il s'en sort aussi très bien pour la bureautique, même si du multi-tâche un peu trop intense le mettra vite à genoux. En même temps, on pouvait s'y attendre avec un processeur Intel Pentium N4200 et 4 Go de RAM. N'espérez pas jouer à des jeux récents ou faire de grosses manipulations photo/vidéo, l'ultraportable d'Acer n'est pas conçu pour ça. Son stockage de 128 Go SSD est dans la bonne moyenne.Si vous cherchez unde moins de 14" bien conçu et qui soit efficace pour les taches légères du quotidien, alors l'Acer Swift 1 vous tend les bras.Amateur de mobilité, de prise de notes et de dessins à la volée ? Le(que nous avons testé en 2016,)vaut le coup d'œil. Au milieu desde ce comparatif, l'hybride de Lenovo passera certainement pour un OVNI. Il a pourtant de beaux atouts pour lui, à commencer par un poids plume de 689 grammes. Plus surprenant : son clavier Halo totalement tactile. Si les premières frappes sont déroutantes, il s'avère aussi efficace qu'un clavier physique classique.Le petit PC hybride de 10.1" dispose d'un très bel écran IPS avec une définition de 1920 x 1200 px. Comme tous les appareils de la gamme Yoga, son clavier est pivotant à 360°, transformant le petit ordinateur en tablette tactile ultrafine. Les performances restent décentes grâce au processeur Intel Atom x5-Z8550 épaulé par 4 Go de RAM.Mais le plus surprenant est son concept : placez une feuille sur le clavier, écrivez et toutes vos notes manuscrites seront transférées directement sur l'OS (Windows 10 ou Android) ! C'est un concept unique qui fait du Yoga Book un excellent atout pour les personnes qui cherchent une machine nomade taillée pour la prise de notes. Comptez 450€ pour vous procurer cetqui sort de l'ordinaire.Voici le plusde ce comparatif. Un modèle de 17,3" idéal pour les utilisateurs qui cherchent la puissance avant la mobilité. Le processeur Intel Pentium soutenu par 4 Go de RAM offrira des prestations raisonnables, même si les jeux vidéo récents resteront hors de sa portée. Vous ne devriez cependant pas avoir de soucis pour effectuer du multitâche et même de la retouche photo/vidéo, du moins tant que vous ne visez pas trop haut.Si l'écran est une petite déception avec une définition de 1600 x 900 px, on appréciera la connectique très complète :Le stockage n'est pas en reste avec un disque dur de 500 Go. Avec une autonomie d'environ 10h, cet ordinateur portable est un bon compromis à moins de 500€ pour les utilisateurs sédentaires avant tout.Pour terminer ce comparatif, nous allons nous éloigner des rivages de Windows 10 pour aborder ChromeOS. Pour moins de 400€, Asus nous propose un ultrabook de belle facture avec une coque en aluminium très bien assemblée.L'écran de 13.3" n'est certes pas IPS, mais reste d'excellente qualité notamment avec une belle définition Full HD, idéale pour profiter de vos vidéos préférées.étant très léger, il ne posera aucun problème pour tourner avec le processeur Intel Celeron N3160 et ses 4 Go de RAM. La navigation via le navigateur Chrome tout comme la bureautique sera une vraie partie de plaisir, l'OS de Google étant taillé pour ces taches.Le point faible de ceréside dans sa connectique limitée à deux ports USB-A 3.0 et un port HDMI. Le lecteur de carte SD viendra compléter les 64 Go de stockage natifs. Cet ordinateur portable sera un compagnon idéal si vous bougez souvent et que Windows 10 ne vous attire pas.Et vous, quelà moins de 500€ recommanderiez-vous ?