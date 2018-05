Bon plan : le HP Envy Argent, 13 pouces et Core i5 et 8Go de RAM passe à 699 euros

Une économie substantielle

Un ordinateur taillé pour la bureautique

Modifié le 22/05/2018 à 14h05

Une fois encore Amazon ne fait pas dans la dentelle en proposant une ristourne importante sur l'un de ses produits. Ce sont pas moins de 400 euros, ou 37% de réduction que vous pourrez obtenir sur cet, qui passe à 699 euros au lieu de 1099 euros.Un prix on ne peut plus intéressant donc, et bien loin de ce que peut proposer la concurrence. Amazon oblige, vous pourrez bénéficier du paiement en 4 fois, et de la livraison en un jour ouvré si vous vous dépêchez de commander.Si vous cherchez un ordinateur de jeu, len'est clairement pas fait pour vous dans la mesure où il n'embarque pas de carte graphique à proprement parler, mais un processeur graphique intégré Intel HD 620. En revanche, il s'agit d'un ordinateur, avec une configuration de qualité.Il dispose ainsi d'un processeur Intel Core i5-7200U à 2,5 GHz (jusqu'à 3,1 GHz avec la technologie Intel Turbo Boost), de 8Go de SDRAM LPDDR3-1866 et d'un SSD de 360 Go au format M.2. Côté écran, c'est une dalle IPS de 13 pouces FULL HD qui vous attend, avec la technologieet retroéclairé avec des WLED. Il est en outre fourni avec une licence Windows 10 familiale.