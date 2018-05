Smartphone, PC portable ou Project Linda : que présentera Razer ?

Razer présentera un produit le 22 mai

Smartphone, PC Portable ou Project Linda : à vous de voter !

Modifié le 15/05/2018 à 13h45

Nous nous sommes penchés sur ce visuel pour essayer d'en tirer quelques idées. Et on aimerait bien connaître vos avis !C'est sûr : Razer va présenter un produit en Chine ce mardi 22 mai. Mais comme souvent, le visuel accompagnant l'annonce n'est pas très clair et laisse place à l'imagination.La plupart de nos confrères pense à un smartphone. Il faut dire que le produit présenté est très fin et pourrait en effet représenter un téléphone portable. Mais le Razer Phone première génération n'est disponible que depuis novembre dernier... proposer aussi vite un nouveau modèle nous semble assez étonnant. Pour autant, puisque l'événement se passe en Chine et que le pays ne propose pas encore à la vente le, ce pourrait être l'occasion pour la marque d'y lancer son smartphone - première version.À la rédaction, on pense aussi que ce pourrait être un PC portable. Si on observe bien le produit mis en avant, un léger trait de lumière semble se dessiner dans son épaisseur, faisant penser à une charnière. Cette interprétation souffre aussi de problèmes de, puisque la marque a récemment présenté une nouvelle version de sonReste donc une troisième possibilité : le fameux « Project Linda » . Le concept consiste en un hybride « smartphone/PC portable », dédié aux gamers, visant àselon Razer. Le Razer Phone vient simplement se clipser dans un châssis à la place du pad tactile. Si le concept a gagné 20 prix lors du CES 2018, il n'a été officiellement présenté qu'en tout début d'année. Le lancement serait donc extrêmement rapide.À vous de nous dire à quoi vous fait penser le visuel. N'hésitez pas à compléter dans les commentaires, si votre idée ne figure pas parmi les choix proposés !