Bon plan : le PC portable OMEN by HP à 579,20€ au lieu de 999€

Un portable gamer à moitié prix

Un PC portable taillé pour le gaming

Modifié le 30/04/2018 à 15h58

Annoncé à 1 099€ sur le site de HP (999 euros chez les marchands en ligne), cetest déjà descendu à 879,20€ à l'occasion des French Days. Mais avec le code de réduction, sachez que vous pourrez faire baisser le prix de ce PC portable à 579,20€.Une baisse de prix de presque 50% qui vous permettra de récupérer ce portable gamer à la moitié de sa valeur. Et si vous êtes vraiment gourmand, sachez que vous pourrez bénéficier d'un remboursement de 70 euros si vous achetez un accessoire éligible avant la fin de la journée.Habillé d'une robe noire aux motifs fibre de carbone, cet Omen by HP est un produit pensé pour les gamers nomades. Il embarque un Core i5-7300HQ à 2,5 GHz, 8 Go de RAM DDR4-2400 (sur une seule barrette), ainsi qu'une GeForce GTX 1050 dotée de 4 Go de RAM DDR5 dédiée. Côté stockage, il pourra compter sur un disque dur de 1 To. De quoi faire tourner un bon paquet de jeux, même si les titres les plus récents seront un tantinet exigeants.Avec sa dalle IPS FullHD de 15 pouces et son clavier rétroéclairé doté d'un pavé numérique, il offrira un très bon confort en jeu comme pour une utilisation bureautique. A noter enfin la présence d'équipements sonoresqui lui offrent une qualité audio incomparable.