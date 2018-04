Bon plan : le PC Portable Acer Predator Helios 300 i5 à 800€ livré contre 1099€

Une baisse prix significative

Un portable gamer racé

Modifié le 23/04/2018 à 15h49

Pour la deuxième fois de la journée, c'est Amazon qui nous offre un superbe bon plan en proposant le PC portable Acer Predator Helios 300 15,6 pouces à 800 euros en lieu et place de 1099 euros. Une ristourne de près de 30% pour cet ordinateur pensé pour les gamers.La plateforme de vente en ligne n'a pas indiqué pour l'heure de limitation de stock, et propose même un paiement en quatre fois si jamais le besoin s'en fait sentir.Le ACER Predator Helios 300 est un ordinateur portable créé pour un usage gaming pur et simple. Pour ce modèle, vous pourrez compter sur une configuration embarquant un Core i5-7300HQ à 2,54 GHz, 8 Go de RAM DDR4 (sur une seule barrette), et une NVIDIA GeForce GTX 1050Ti disposant de 4 Go de Ram DDR5 dédiée. Un SSD de 128 Go pour le système et un disque dur de 1 To viennent compléter le tout, pour vous proposer une expérience gaming optimale.Pour le reste, cet Acer Predator Helios 300 peut compter sur une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces avec un traitement antireflets, d'un clavier retro-éclairé possédant un pavé numérique, et de nombreuses connectiques incluant un port HDMI, deux ports USB 2.0, un port USB 3.0 et un port USB-C.