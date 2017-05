Acer et HP proposent deux portables sous Windows 10 S

Acer et HP proposent des modèles à 299 dollars sous Windows 10 S

A gauche, les ProBook x360 11 Education Edition par HP (crédits : HP), à droite le TravelMate Spin B1 Convertible d'Acer (Crédits : Acer)

Des prix plus abordables que le Surface Laptop de Microsoft

Modifié le 03/05/2017 à 16h55

Alors que Microsoft vient de dévoiler Windows 10 S, une version allégée de Windows 10 destinée au marché de l'éducation, Acer et HP sont les premiers constructeurs à proposer des modèles deux en un (ordinateur et tablette) fonctionnant sous Windows 10 S. Ils présentent tous deux un écran de 11,6 pouces et seront vendus à 299 dollars (274 euros).HP propose ainsi une version de son portable renforcé ProBook x360 11 Education Edition : l'appareil est notamment doté d'un processeur Intel Celeron, de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de mémoire flash. Il résiste bien aux petits chocs et sa batterie dispose de 9 heures d'autonomie. Chez Acer, c'est une nouvelle version du TravelMate Spin B1 Convertible qui est avancée : avec des capacités de stockage identiques à celles de l'appareil de HP, ce modèle présente une résistance supérieure aux chocs, ainsi qu'une plus longue autonomie pour la batterie (13 heures).Pour accompagner Windows 10 S, Microsoft a lancé un nouvel ordinateur portable, le Surface Laptop, vendu à 999 dollars (915 euros), un tarif bien moins attractif que ceux proposés par Acer et HP : ces derniers ne s'adressent pas à la même cible puisque Windows 10 S, pour rappel, a l'éducation en ligne de mire.Très prochainement, d'autres constructeurs emboîteront le pas d'Acer et HP et proposeront des ordinateurs portables tournant sous Windows 10 S. Les prochains sur la liste devraient être Dell, Asus et Samsung.