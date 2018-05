Apple bloquera le port Lightning après 7 jours sans déverouillage

Le port Lightning bloqué après 7 jours sans déverrouillage

09/05/2018

Avec iOS 11.4, Apple rendra la vie difficile aux casseurs de confidentialité. On pense naturellement au FBI, qui a récemment piraté l'iPhone d'un suspect, et des différents commissariats de police aux États-Unis qui s'équipent de boîtiers GrayKey.Dans cette nouvelle version du système d'exploitation, iOS 11.4,Il était déjà apparu sur la 11.3 avant qu'Apple ne le retire sans explications.Ce modeest très simple : après 7 jours sans identification, l'iPhone ou l'iPad « bloque » le port Lightning. Il ne sert alors plus qu'à recharger la batterie et les données ne peuvent plus transiter entre l'appareil et un ordinateur ou un périphérique.Si ce mode est conservé par Apple, les agences de renseignement auront alors très peu de temps pour contourner le système d'identification intégré dans iOS afin d'extraire les informations. Les solutions comme le boîtier GrayKey et les sociétés comme Cellebrite, une entreprise israélienne qui sait aussi déverrouiller l'iPhone, risquent d'être mises à mal par cette sécurité supplémentaire s'ils dépassent le délai.Il faut une poignée d'heures au boîtier GrayKey pour trouver le code à 6 chiffres sur iPhone ou iPad. Mais encore faut-il que les forces de l'ordre disposent de l'appareil assez rapidement pour avoir le temps de casser les protections dans les 7 jours.Reste maintenant à savoir si Apple conservera cette protection, ou la retirera comme dans la dernière version.