Android P booste son mode nocturne

Bienvenue à toi, Night Light

Se coucher et se lever avec le soleil

Modifié le 15/05/2018 à 17h19

Comme sur iOS, il sera possible de régler des heures de déclenchement et d'arrêt, ou de les calquer sur les heures de lever et de coucher du soleil.Généralisé sur les iPhone et iPad depuis iOS 9.3, le mode nocturne, baptisépar Apple, aura tardé à débarquer sur Android. Déployé, mais partiellement, à partir d'Android 7.0 Nougat, il fut dans un premier temps réservé aux smartphones Pixel. La couverture s'est un peu arrangée avec Oreo, au prix toujours cependant d'une navigation un brin fastidieuse dans les menus de réglage.Baptisée par Google, la fonction permettant de filtrer la lumière bleue sera donc rendue plus simple à déclencher avec Android P. Et, bonne nouvelle, tous les smartphones pourront profiter de cette option bien pratique pour préserver la santé de ses yeux et la qualité de son sommeil.La version beta d'Android P disponible depuis le 8 mai n'offre guère mieux pour le moment qu'un bouton on/off permettant de déclencher la. Mais dans des mises à jour à venir, elle devrait s'étoffer d'outils de personnalisation : il sera par exemple possible d'activer ou désactiver à des heures programmées à l'avance. Vous pourrez régler le cycle comme vous souhaitez, ou le calquer sur les heures de lever et de coucher du soleil.Des options qui paraissent évidentes à un usager d'iPhone : on se demande même pourquoi, compte tenu des connaissances que l'on possède aujourd'hui sur les effets délétères de la lumière bleue, et du temps que nous passons tous en moyenne sur nos smartphones, Google n'a pas intégré cette Night Light bien en vue dans les raccourcis proposés, comme Apple a choisi de le faire dans iOS...