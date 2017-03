Android O : la Developer Preview donne quelques détails

Cap sur l'amélioration de l'autonomie des smartphones

L'ergonomie au centre d'Android O

Modifié le 22/03/2017 à 11h53

La Developer Preview va permettre aux développeurs de découvrir et de se familiariser avec les nouvelles fonctionnalités du prochain OS de la firme de Mountain View.L'une des nouveautés d'Android O qui va plaire aux utilisateurs est sans aucun doute la volonté de Google de faire moins consommer les smartphones afin d'allonger la durée de vie de la batterie. Pour y parvenir, Google va tout simplement réduire le nombre d'applications tournant en arrière-plan et, surtout, les fonctions auxquelles elles pourront faire appel comme le GPS ou le micro.Du côté des nouveautés, Google va intégrer le Picture-in-Picture, la capacité de faire tourner une vidéo sur l'écran alors qu'on utilise en même temps une autre application. Une adaptation, pour l'OS mobile Android, de la fonctionnalité déployée pour Android TV.Si on ne connaît pas encore l'intégralité des nouveautés qu'apportera cette nouvelle version d'Android, la Developer Preview nous permet de dire que Google a mis le paquet sur l'ergonomie.Android O devrait améliorer l'affichage des notifications du téléphone et même la possibilité de les filtrer : la fin des notifications à foison qui peuvent parfois être très gênantes.Les icônes adaptatives sont au rendez-vous : une nouvelle fonctionnalité qui offrira de nouvelles options de personnalisation aux utilisateurs mais également aux développeurs.Côté navigation, Google semble avoir répondu aux demandes des utilisateurs puisqu'Android O va améliorer la navigation par clavier au sein des applications.