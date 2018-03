Smartphone : les fans d’Apple moins fidèles que ceux d’Android

Une fois leur OS choisi, les utilisateurs s'y tiennent

Malgré tout c'est Apple qui gagne la bataille

Modifié le 09/03/2018 à 10h21

Une étude du cabinet CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) publiée le 8 mars 2018, dévoile qu'en ce qui concerne les smartphones, les utilisateurs Android sont les plus fidèles.Avec l'échec de l'incursion de Microsoft dans le monde des smartphones, seules deux grandes possibilités s'offrent aux utilisateurs en termes d'OS mobile : iOS d'Apple et Android de Google. Selon l'étude menée par le cabinet CIRP, la très grande majorité des utilisateurs a désormais choisi son camp et s'y tient : parmi les personnes ayant changé de smartphone au quatrième trimestre 2017, 91 % des utilisateurs Android ont choisi de nouveau un smartphone Android et 86 % des utilisateurs Apple ont à nouveau opté pour un modèle Apple.Les chiffres montrent que certains indécis existent encore mais ils sont peu nombreux : seulement 9 % des utilisateurs Android ont changé pour Apple en décembre 2017 tandis que 14 % des utilisateurs Apple ont opté pour un smartphone Android à la même période. Résultat : la fidélité est plus présente chez les fans d'Android que chez ceux d'Apple.Pour Mike Levin, cofondateur du cabinet CIRP, ces données peuvent également être interprétées de manière différente : en valeur absolue... et c'est là qu'Apple gagne la bataille. 9 % des utilisateurs Android, sachant qu'Android détenait en décembre 2017 85 % du marché des smartphones, c'est beaucoup plus que 16 % d'utilisateurs Apple. On estime en effet à 1,268 milliards le nombre de smartphones Android contre 220 millions le nombre de smartphone Apple (fin 2017).De fait, même si les utilisateurs Android sont moins susceptibles de changer pour un smartphone Apple que les utilisateurs Apple ne sont susceptibles de changer pour un Android, il y a plus d'utilisateurs Android qui changent pour un Apple que l'inverse. Pas assez, sans doute, pour que la domination d'Android ne soit menacée, mais un nombre suffisant pour qu'Apple n'ait pas à craindre pour sa croissance.