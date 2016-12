Microsoft Surface au top de sa forme

Surface Studio espère doper les ventes

PC tout-en-un Surface Studio : design épuré

Modifié le 30/12/2016 à 11h11

Selon Microsoft, cette période de fêtes est un succès sans précédent pour les machines Surface, y compris pour le PC tout-en-un Surface Studio. Microsoft avait annoncé en grande pompe via YouTube son nouveau modèle : le Surface Studio. La vidéo de présentation sur Youtube a ainsi été visionnée plus de 10 millions de fois.Sur la vidéo, un ordinateur de bureau de toute nouvelle génération se déploie dans un espace épuré et sobre. La lumière argentée se reflète sur l'écran avec en toile de fond une page blanche.On peut voir le PC tout-en-un Surface Studio sous toutes les coutures. Des plans et des angles le montrent dans sa globalité et dans toutes les directions. Lignes épurées, finesse avec en arrière-fond sonorereprenant la musique du filmde 1971. Un moment que Microsoft espère paisible et apprécié de tous.Si le design épuré et les courbes fines peuvent séduire, sachez tout de même que son prix d'appel est de 2999 dollars soit 2864 euros. Le modèle haut de gamme, quant à lui, affiche le prix de 4199 dollars, soit 4009 euros. Un prix plus onéreux que la plupart des PC tout-en-un actuellement sur le marché. Microsoft vise surtout un public averti et fan de créativité.