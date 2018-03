Le Raspberry Pi 3B+ est dispo : quoi de neuf ?

Le best-seller mis à jour sans hausse de prix

Raspberry 3B vs 3B+

Raspberry Pi 3B Raspberry Pi 3B+ Prix 35 $ 35 $ SoC Broadcom BCM2837 Broadcom BCM2837B0 64-bit CPU 1,2 GHz quadricoeur ARM Cortex-A53 1,4 GHz quadricoeur ARM Cortex-A53 RAM 1 Go 1 Go Wi-Fi 802.11n 802.11ac Bluetooth 4.1 4.2 Ethernet 10/100 MB Gigabit

Modifié le 14/03/2018 à 12h20

C'est par le biais d'un billet de blog que Raspberry a annoncé aujourd'hui son nouveau modèle de mini-ordinateur à succès le Pi. À la manière des modèles A et 1B qui avaient également eu le droit à un petit "+", il s'agit bien là d'une mise à jour de son modèle le plus vendu à ce jour le 3B (à 19 millions d'unités).Notez que le prix ne bouge pas. Toujours fixé à 35$ (le plus chez des Raspberry jusque-là), leprend la relève d'un modèle sorti il y a déjà 2 ans et animant de nombreux projets : du DIY à l'innovation en passant par le(tel qu' OSMC ) ou la console de rétrogaming (comme la Recalbox par exemple).Pour l'heure le nouveau mini-pc n'est disponible que sur le magasin officiel du projet Côté nouveautés, lese voit doté du premier SoC 64 bits de la lignée, un Broadcom BCM2837B0. Le processeur évolue également ainsi que le réseau qui gagne en vélocité. Notons également une gestion de températures améliorée ; les connaisseurs apprécieront. Les détails ci-dessous :