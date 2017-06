Up Core : 69 euros pour un ordi capable de faire tourner Windows 10

Faire tourner Windows 10 sur un ordinateur à moins de 100 euros

Les caractéristiques techniques de Up Core

Modifié le 05/06/2017 à 12h27

Désormais, un concurrent de taille a vu le jour : Up Core. Un projet d'ordinateur à bas prix financé sur Kickstarter et dont les livraisons devraient commencer cet été.Si le Up Core fait le buzz, c'est qu'il s'agit du troisième ordinateur développé et commercialisé par Up. La communauté Up a déjà lancé plusieurs ordinateurs compacts, le Up et le UP Squared. Mais si ces deux modèles sont, comme le Rapsberry Pi, dédiés à des développeurs et des personnes ayant de bonnes connaissances en informatique, le Up Core cible clairement le grand public.Dans une vidéo publiée sur Youtube, l'équipe de Up démontre en effet que le Up Core est en mesure de faire tourner Windows 10, le dernier OS de Microsoft. Une véritable prouesse pour un "pocket PC" : sa taille n'est que de 56,5 x 66 millimètres, soit à peu près la moitié de la taille d'une smartphone classique.Ce nouveau mini-PC n'est, pour l'instant, qu'en vente sur Kickstarter où le projet a été financé. Up propose plusieurs version dont la moins chère, à 69 euros, présente 1Go de RAM et 16 Go de mémoire de stockage. Ce sont les grosses variables des modèles Up Core : tous présentent un processeur Intel Atom x5-z8350 (1,84 Ghz) et une puce graphique Intel HD 400 Graphics).Plusieurs modèles sont déjà épuisés sur la page Kickstarter du projet, mais il reste des Up Core à moins de 150 euros, toujours en mesure de faire tourner Windows 10, Windows IoT Core ou encore Android Marshmallow ; ainsi que, bien évidemment, des distributions de Linux.