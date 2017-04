10e trimestre consécutif de baisse des ventes de PC

Cela fait presque trois ans que les ventes de PC sont en baisse

Lenovo leader pour Gartner, HP pour IDC

Modifié le 12/04/2017 à 14h13

C'est le cabinet Gartner qui dévoile, mardi 11 avril 2017, les premières données concernant l'évolution du marché des ordinateurs dans le monde. La chute des ventes continue.Si l'on ne prend que les estimations du marché du cabinet Gartner concernant les ventes d'ordinateurs fixes et portables dans le monde, c'est simple : depuis deux ans et demi les ventes de PC sont en baisse. Avec la baisse des ventes du premier trimestre 2017, les ventes sont en baisse depuis 10 trimestres consécutifs. Une tendance qui se confirme, donc.Gartner va plus loin : selon le cabinet c'est la première fois depuis 2007 que le marché mondial est tombé sous la barre des 63 millions d'unités vendues en un trimestre. Au premier trimestre 2017 les constructeurs n'ont livré que 62,2 millions d'ordinateurs, en chute de 2,4 % par rapport au premier trimestre 2016.Mais les chiffres sont contradictoires : le cabinet IDC estime, dans son rapport publié le 11 avril 2017, que les ventes de PC sont légèrement en hausse de 0,6 % au premier trimestre 2017 bien que les ventes totales soient inférieures à celles de Gartner : 60,3 millions d'unités.Les deux plus gros constructeurs de PC au monde sont aujourd'hui Lenovo et HP. Le premier aurait vendu, au premier trimestre 2017, 12,377 millions d'unités pour Gartner qui le place numéro 1 et 12,322 millions d'unités pour IDC chez qui il est deuxième du classement. HP, inversement, est deuxième chez Gartner (9,351 millions d'unités vendues) et premier chez IDC (13,143 millions d'unités écoulées).HP, Lenovo, Apple, Acer, Dell et Asus se partagent plus de 75 % du marché mondial des ventes de PC et continuent de grignoter des parts de marchés aux constructeurs moins importants dont les ventes ont subit une baisse de plus de 10 % entre le premier trimestre 2016 et le premier trimestre 2017.