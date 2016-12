Gigabyte s'essaie à nouveau au mini-PC gamer avec le Brix Gaming GT

Modifié le 28/12/2016 à 11h30

Dans la famille Brix, Gigabyte n'en est pas à son coup d'essai. Des premiers NUC avec processeur Intel intégrant une solution graphique Iris Pro aux derniers Brix en forme de cube, d'aucun diront réfrigérateur, la marque cherche la bonne formule. Ce sera peut être le cas du Brix Gaming GT un mini-PC dont nous vous laisserons apprécier le design, mais qui se résume à une forme verticale évoquant une certaine PS3, avec quelques diodes et atours en plus dont on se serait peut être passé.Plus imposant que ses prédécesseurs, ce Brix est annoncé pour 10 litres et offre une connectique étrangement répartie : des connecteurs USB sont bien présents en façade sur la machine mais d'autres connecteurs (comme le réseau ou les prises DisplayPort/HDMI) se situent sur le dessous du Brix.Le plus intéressant est bien sûr la configuration de cette machine capable pour le coup de faire tourner les derniers titres AAA du moment. On trouve en effet un Core i7 6700K de génération Skylake, 16 Go de mémoire DDR4 SO-DIMM (maximum 32 Go), un SSD M.2 de 240 Go pour l'OS et un disque dur 2,5 pouces de 1 To. Arrêtons nous sur le stockage pour préciser que Gigabyte propose deux emplacements 2,5 pouces pour des disques durs ou SSD, ainsi qu'un connecteur M.2 et un total de trois ports SATA 6 Gb/s. L'alimentation du Brix Gaming GT est un modèle 400 Watts.On retrouvera du Wi-Fi i802.11AC et du Bluetooth 4.0 dans la machine ainsi qu'un circuit réseau Ethernet RJ45 signé Qualcomm sous la forme d'un composant Atheros Killer E2400. La carte graphique sera au choix du budget : GeForce GTX 1070 ou GeForce GTX 1080. Gigabyte propose 3 ports USB 3.0, 1 ports USB 3.1 et un connecteur USB Type-C avec prise en charge Thunderbolt : pratique pour lui brancher un éventuel écran Thunderbolt ! L'audio est confié à une puce Realtek ALC1150 et l'on ne connaît pas encore le système de refroidissement retenu, sauf pour la carte graphique qui semble embarquer le système habituel Windforce de Gigabyte pour ses cartes graphiques.Le prix de ce Brix n'est pour l'heure pas connu : il faudra probablement attendre le CES pour se faire une idée plus précise à ce sujet.