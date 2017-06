Apple : l’arrivée de nouveaux Mac et iPad se confirme

Une demande de mise sur le marché... en Russie

5 Mac et 4 iPad au programme

Modifié le 02/06/2017 à 12h04

La rumeur devient de plus en plus une certitude grâce au site Consomac . Ce dernier a repéré des demandes d'autorisation de mise sur le marché pour de nouveaux modèles d'ordinateurs et tablettes de la firme de Cupertino.Le site Consomac a identifié plusieurs nouveautés qu'Apple voudrait commercialiser. Une mise en vente demandée dans l'espace de l'Eurasian Economic Union, l'Union économique eurasiatique créée par Vladimir Poutine en 2014. Elle représente cinq pays : la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Pour l'Europe, Apple n'a pas besoin de faire une telle demande, du fait des traités liant l'Union européenne et les Etats-Unis.La demande de mise sur le marché est donc importante : elle pré-annonce le lancement de nouveaux modèles. Le document identifié par Consomac présente donc toutes les nouvelles caractéristiques commerciales des nouveaux produits. Il y a ainsi de fortes chances qu'ils soient présentés à la WWDC 2017, notamment concernant les caractéristiques techniques.Les demandes de mise sur le marché, déposées le 30 mai 2017 auprès de la Eurasian Economic Commission, dévoilent le programme d'Apple. Pas moins de cinq Mac tournant sous macOS 10.12 sont prévus. Les modèles sont numérotés A1289, A1347, A1418, A1419 et A1481.De plus, quatre iPad tournant sous iOS 10 devraient être commercialisés (modèles A1971, A 1709, A1670 et A1701). Le groupe de Cupertino entend également vendre les pièces de rechange pour ces nouveaux appareils, ainsi qu'un clavier sans fil (modèle A1843) sur le sol de l'Union économique eurasiatique.