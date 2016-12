Google nous dresse une liste de cadeaux sur mesure

Les Hatchimals battent tous les records

Les jouets technologiques ont toujours la cote !

Modifié le 02/12/2016 à 19h18

Les données du moteur de recherche Google ont parlé. Au top de la liste, se trouvent les Hatchimals. Ces créatures interactives sont de petits animaux colorés et dissimulés dans leurs œufs. Pour les faire naître, leurs parents adoptifs vont devoir redoubler d'attention et gagner leur confiance. En revanche, pressez-vous de les acheter, le jouet est si demandé qu'il est presque en rupture de stock. Et lorsque ce n'est pas le cas, les les détaillants les revendent à prix d'or : jusqu'à 282 euros, pour un prix de base à 56 euros...D'autres jouets arrivent ensuite, en bonne position, sur la liste des cadeaux les plus demandés. Il s'agit notamment de la console Nintendo Classic Mini, de la Sony PS4 Pro ou bien encore des Trolls. Ils sont, pour l'instant, assez simples à dénicher dans les rayons des magasins, mais ne tardez pas pour vous les procurer. La version Pro de la PS4 de Sony est elle aussi très attendue par les gamers.Enfin, grâce au succès du jeu mobile Pokémon GO cet été, le nouveau jeu Pokémon Soleil / Lune sur Nintendo 3DS est lui aussi très demandé (voir : les meilleurs jeux vidéo pour Noël ).