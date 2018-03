Nintendo Switch : rumeur sur une version avec 8 Go de RAM

Un nouveau hardware ?

Prolongation du succès en vue

Modifié le 21/03/2018 à 15h37

Difficile en revanche de déterminer à quoi cette nouvelle puissance va servir.La communauté des fans de Nintendo est en pleine spéculation : le Japonais travaillerait à une version musclée de sa console best-seller. C'est ce qu'en a déduit un développeur très suivi, Mike Heskin, après avoir passé au peigne fin le firmware 5.0.0 qui a récemment fuité sur internet.Celui-ci contient, à en croire Mike Heskin, des informations intéressantes, voire dessur les projets de Nintendo : il va y avoir du changement dans le hardware de la Switch. Celle-ci devrait bientôt accueillir un nouveau PCB (circuit imprimé), un nouveau SoC (système embarqué sur puce) baptisé Mariko, en référence à Mariko Yashida, la petite copine japonaise du héros de Marvel Wolverine.Mariko est fourni par Nvidia (qui l'appelle de son côté T214) et sera couplé à une mémoire RAM de 8 Go, soit le double de la Switch actuelle. Pas d'indication en revanche sur la mémoire de stockage (aujourd'hui de 32 Go) de cette nouvelle Nintendo Switch. Qu'attendre de ces nouvelles entrailles ? Difficile à dire pour le moment.Ce gain de puissance, qui rappelle un peu ce que Sony avait fait en sortant une version Pro de sa Playstation 4, devrait en tout cas prolonger le succès commercial de la Nintendo Switch. Depuis son lancement il y a un an, elle connaît un succès phénoménal qui dépasse même celui de la Wii en son temps. En 2017, il s'en est déjà vendu plus de 15 millions d'exemplaires, dont près d'un million en France.